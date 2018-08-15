Помочь может каждый: девочка по имени Цветок нуждается в операции

Маленькая Гулбахт из Таджикистана нуждается в помощи. Девочке всего год и три месяца, у нее сложный порок сердца. Одну операцию уже сделали, но чтобы малышка жила, нужна вторая. Оплатить ее семья не может — нет денег. Телеканал «МИР» и Фонд «Детские сердца» объявляют сбор средств. Помочь может каждый.

Ее зовут Цветок. По таджикски — Гулбахт. Малышка постоянно на руках у родителей. И кажется, именно от этого маленькое сердечко бьется еще быстрее и порой замирает. Но эта история совсем не о любви. Порок сердца третьей степени с каждым днем отнимает у ребенка силы и жизнь.

«Ей было два месяца, рядом с ней лежал мальчик, племянник. И когда они спали, я послушал сердце у нее и у племянника, и понял, что там какой-то шум», — рассказывает Джасур Давлатов, отец Гулбахт.

После этого начались бесконечные переезды. Семья из таджикской глубинки искала помощи в Душанбе. Но врачи отводили глаза и не обещали чуда. Кто-то из знакомых рассказал, что в Москве, в центре Бакулева, могут сделать необходимую операцию. Глава небогатой семьи не тратил времени на раздумья. Так они оказались в российской столице. Помог Фонд «Детские сердца». Теперь шрам на хрупком теле — напоминание о первой успешной операции.

«Тогда с помощью зрителей мы собрали достаточно большую сумму денег. И сейчас возникла такая ситуация, что деньги нужны срочно, потому что девочка может погибнуть. То есть ей с каждой минутой становится хуже. Для ее родителей это неподъемная сумма — 297 тысяч рублей», — говорит Софья Адищева, сотрудник Фонда «Детские сердца».

Вторая операция начнется сразу, как только все деньги поступят на счет. Помочь может каждый, отправив СМС на номер 7195. В тексте нужно указать сумму пожертвования и подтвердить платеж.

«Совершенно не обязательно быть миллионером, чтобы спасти жизнь и чтобы помогать. Вы можете спасти жизнь девочки», — отмечает Адищева.

Джасур целыми днями пропадает на стройке, но семья едва сводит концы с концами. Деньги уходят на лекарства, бесконечные обследования и жилье. Нимфар дома с дочкой. Родители делает все, чтобы сердце их маленькой принцессы не перестало биться. Но она быстро устает, и потому часто и подолгу плачет. И родителям остается только верить, что совсем скоро их Гулбахт будет утирать слезы только от счастья.

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