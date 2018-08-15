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Мама приклеила на лоб дочки рисунок с бантиком, чтобы показать, что это девочка
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Мама приклеила на лоб дочки рисунок с бантиком, чтобы показать, что это девочка 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
С необычной ситуацией столкнулась на днях пара из Дании: родителям окологодовалой девочки сделали замечание в детском саду. Воспитатели высказали маме, что она не одевает дочку так, что окружающим не достаточно понятно, мальчик это или девочка. Родители подумали и решили подойти к ситуации с юмором: на следующий день они привезли дочку, одетую в синий костюм, и с наклейкой-бантиком на лбу.
Папа девочки рассказал, что они не считают обязательным одевать совсем маленьких детей в одежду, отличную по цвету. Большинство предметов гардероба досталось их дочке от старшего брата. Кроме того, во время второй беременности мама и папа малышки решили не узнавать заранее пол ребенка, поэтому все дополнительные вещи покупали нейтральных цветов. Родители одевают детей так, как им и ребенку удобно, и недоумевают, почему их маленькая дочка должна носить платья с рюшами или ободки с розочками.
В Даниии женщины после рождения ребенка имеют право на 14 недель отпуска, а после этого часто выходят на работу и отдают младенцев в специальные ясли, где за ними присматривают няни и воспитатели. Семейная пара убеждена, что у работающих родителей есть много других проблем, которые нужно решить утром: сцедить грудное молоко, положить нужное количество подгузников, кремов и других средств по уходу, дать достаточно одежды для переодевания. Последнее, о чем думается в этот момент: достаточно ли розовая эта одежда для девочки.
Родители утверждают, что не обиделись на воспитателей, а просто решили таким шуточным способом отреагировать на замечания, ведь неважно, во что одет ребенок: главное — что он развивается в безопасности.
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