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Детей приглашают в модельную студию в Черемушках
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Детей приглашают в модельную студию в Черемушках 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
Студия юных моделей Top Kids в центре культуры и искусств «Меридиан» на Юго-Западе Москвы поможет ребенку раскрыть потенциал и таланты в дизайне, моде, творчестве и искусстве. Студией руководит актриса, ведущая шоу-программ, режиссер-постановщик детских конкурсов и творческих проектов Зоя Данилова.
«По окончании занятий ребенок получит знания в области дизайна и моды, парикмахерского искусства, стиля, имиджа, этики и эстетики. Желающие смогут создать собственную коллекцию дизайнерской одежды или аксессуаров и подготовиться к участию в различных творческих проектах, концертах, показах мод, конкурсах и фестивалях», — сообщают организаторы.
Записаться в студию могут дети и подростки от 4 до 14 лет. Для дошкольников большинство занятий проходит в веселой игровой форме. В процессе обучения юные модели регулярно участвуют в тематических мероприятиях, профессиональных фотосессиях и видеосъемках, показах мод, кастингах в кино и на телевидении. Записаться в студию можно на сайте «Меридиана».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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