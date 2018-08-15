Как подготовить ребёнка к школе

Конец августа — время, так уж сложилось, суетное. Даже нежась в шезлонге на берегу тёплого моря, мамы школьников вспоминают о том, что ещё не куплен новый рюкзак и не дочитаны все книжки, которые учитель задал прочесть за лето. Ещё больше забот и хлопот у тех, чьи дети пойдут «первый раз в первый класс». Казалось бы, всё уже подготовлено: ребёнок устроен в хорошую школу, тетрадки, линейки и фломастеры лежат в ящике купленного для будущего ученика письменного стола, а справки о сделанных прививках — в особой папочке. Но почему-то никак не отделаться от навязчивой мысли, что чего-то явно не хватает… И такая тревога, в большинстве случаев, небезосновательна даже тогда, когда на подготовку к школе ушло практически целое лето. Потому что этим надо было начинать заниматься гораздо раньше — если не с момента, когда женщина только-только узнала о своей беременности, то хотя бы со дня рождения её малыша. Во всяком случае, в этом не сомневается доктор биологических наук, профессор кафедры возрастной психологии и педагогики семьи Института детства РГПУ им. А. И. Герцена Елена Ивановна Николаева

Интервью с Еленой Николаевой

— Всё-таки не понимаю, Елена Ивановна: к школе всё куплено, ребёнок мечтает стать отличником и даже читает со скоростью 20 слов в минуту — неужели этого недостаточно? — Вообще-то требование определённой скорости чтения существует только в нашей стране, во всём мире нет ничего подобного, человек читает с той скоростью, с которой ему удобно, главное — чтобы он хотел читать. И насчёт желания учиться только на одни пятёрки тоже всё непросто. Но давайте всё-таки начнём с самого начала. Мы только что проводили исследование детей, имеющих задержки речевого развития, и выяснили, что все они имеют проблемы с внутренней слуховой проводимостью. Мало того, у этих деток имеются нарушения вестибулярного аппарата, а это связано с первым триместром развития ребёнка. Многие мамочки, не зная, что они забеременели, ведут себя далеко не так, как положено в их положении — и результат, как говорится, налицо. Но это, к сожалению, не единственная причина такого рода расстройств. Давайте вспомним, как дети вели себя на прогулке раньше. Они ездили на велосипеде, бегали, играли в футбол. Современные же дети постоянно находятся в очень узкой среде своего айпада, не бегают, не прыгают, не ходят по лужам и потому просто не имеют возможности тренировать слуховой и вестибулярный аппарат. А это значит, что их мозг не в состоянии обрабатывать сложную информацию. — То есть, чтобы подготовить ребёнка к школе, надо купить ему футбольный мяч и разрешить забираться по колено в лужи? — И это в том числе. Сейчас объясню, зачем нужны такие вещи. Дело в том, что большинство людей полагают, что они, имея хорошее зрение, видят реальную жизнь, но это не так. Мы видим то, что нарисовано нашим мозгом, а создавая эту картинку, мозг ориентируется на положение головы. — То есть использует вестибулярный аппарат? — Верно. И если вестибулярный аппарат плохо работает, то картинка получается неправильной. Придя в школу, такой ребёнок видит и чувствует совсем не то, что должно быть, и именно из-за этого плохо учится. Сам образ жизни детей прошлого века приводил к тому, что картина мира стабилизировалась правильно, поэтому даже те проблемы, что возникали во внутриутробном периоде, потом компенсировались жизнью. Нынешние малыши зачастую не имеют такой возможности, и потому у них часто возникают проблемы. Итак, первое, о чём обязаны позаботиться родители — их ребёнок должен уметь двигаться в сложной среде и быть способным её анализировать, а значит, весь дошкольный период времени их малышу необходимо скакать, прыгать, бегать, ощупывать, облизывать, то есть всеми органами чувств создавать правильную картинку. Это, увы, понимают далеко не все. Выводят ребёнка гулять в белой одежде и очень многое ему не разрешают, чтобы не выпачкался. Недавно, например, я видела, как мать орала на девчушку, которая упала в лужу. Ну, упала, и что теперь? Можно подумать, у нас нет стиральных машинок и средств гигиены! — Получается, что главная задача родителей — обеспечить физическую готовность ребёнка к школе? — Это, безусловно, важно. Однако не меньшую роль играет второй важнейший аспект — мотивация. Большинство детей говорят: «Я хочу в школу» — и это действительно так. Но при этом, желая иметь статус ученика, многие из них не хотят выполнять действия, которые от него требуются. Так, первоклассник должен уметь ждать и на протяжении четырёх часов заниматься тем, чего ему совсем не хочется делать. Не так давно мы проводили в подготовительной группе одного из детских садов исследование — давали детям мармеладку и говорили: «Я сейчас уйду, и если ты её не съешь до тех пор, пока не вернусь, получишь вторую такую же». И получилось, что дожидались, не съедали сладость, только 30 процентов детей. Остальные 70 процентов оказались не способны ждать, из чего можно сделать вывод: эти дети не будут хотеть учиться в школе. Кстати, американский психолог Уолтер Мишел, который первым провёл такой эксперимент, нашёл этих детей спустя 40 лет. И выяснилось, что те, кто не съел в детстве лакомство, теперь получали зарплату в четыре раза выше, а также имели более крепкую семью и хорошее здоровье, чем те, которые не смогли подождать. — Показательно! Но какой же силой воли надо обладать в шесть лет, чтобы вытерпеть и не съесть то, чего так хочется. Это же для ребёнка страшный стресс. — Да, но ведь умение преодолевать стрессовые ситуации крайне важно для подготовки детей к школе. Вот вам пример. На детской площадке играют полутора-двухлетние малыши. Что-то у них не складывается, и один, обиженный, бежит к маме и требует грудь. В этом возрасте дети требуют грудь не потому, что голодны, для них материнское молоко — снятие стресса. И тут очень важно понимать, что ребёнок должен уметь снимать стресс тем способом, который соответствует его возрасту, а не опускаться на более низкий возрастной уровень. Поэтому родители обязаны научить его правильно вести себя в подобной ситуации, если она возникнет в школе. Ребёнок должен понимать, что нужно не плакать, стонать и бегать по классу, а поднять руку и обратиться к учителю. К слову, огромное количество наших детей не умеют взаимодействовать и со своими одноклассниками. Происходит это, потому что они растут единственными в семье, им всё дозволено и, чего бы ни захотелось, всё тут же выполняется. Ребёнок растёт без каких-либо ограничений и, придя в школу, оказывается не способен даже просто делить с соседом парту и будет распределять с соседом пространство вместо того, чтобы слушать учителя. — Ещё одна причина неуспеваемости… — Да. Но существует и другая, не меньшая проблема. Огромное количество наших детей не имеют познавательного интереса, но при этом желают получать пятёрки. И виноваты в этом родители, которые говорят: «Ты скоро пойдёшь в школу и будешь получать отличные отметки». — Что плохого, если люди настраивают своих детей на успех? — Очень важно, чтобы родители вообще не акцентировались на оценках! При подготовке к школе у детей необходимо, прежде всего, формировать желание узнавать, почему в мире происходит одно и не случается другого. Любой ребёнок с момента рождения невероятно любопытен. А между тем уже в течение первых полутора лет многие родители своими неадекватными методами воспитания отбивают у детей желание познавать. Справедливости ради надо сказать, что такие же неверные методы применяют и некоторые учителя, но самое главное — чтобы интерес к познанию развивали у малыша родители. Правда, для этого нужно самому быть любопытным, а на это способны немногие… Я часто летаю на самолётах и вижу — если лет пятнадцать назад, собираясь в дорогу, взрослые брали с собой детские книжки и рассматривали их со своими малышами, то теперь ничего подобного не происходит. При этом многие жалуются, что их ребёнок не читает. Но ведь он же не читает именно потому, что не видит читающего родителя! Одна из аксиом психологии: если вы хотите, чтобы ваш ребёнок был таким-то, станьте таким сами. Покажите ребёнку, что для вас значимо обучение, что оно — центральная часть жизни! А если вы этого не сделаете, у ребёнка не будет желания обучаться, но зато появится желание иметь высокие отметки. И, уверяю вас, ребёнок обязательно найдёт способ вышибать из учителя те оценки, которые требуются. Хотя бы потому, что он просто не привык к тому, что у него что-либо не получается. — Тем более если ему ещё и попадает дома за неуды и неудачи… — В школе нельзя только побеждать, там всегда будут ошибки, и суть следующего пласта в общении с ребёнком состоит в том, что ошибка — это не повод к наказанию, а мотив для личностного роста. Когда мы наказываем ребёнка за совершённые им ошибки, он делает вывод: ошибаться нельзя. И, как следствие, не будет учиться ничему трудному. Огромное количество наших детей рассуждают следующим образом: либо у меня всё получится с первого раза, либо я вообще не буду это делать. Происходит это, так как он хочет всегда быть победителем. И это в корне неверно! Он должен понимать, что в половине случаев побеждает он, а во второй половине — папа, потому что папа умелее. У ребёнка должна быть надежда на то, что когда-нибудь он сделает так же хорошо, как папа, только это не получится с первого раза. К сожалению, именно на этом в школе очень многие ломаются. — М-да… Как всё-таки сложно подготовить ребёнка к школе! — Поэтому и надо заниматься этим все предыдущие шесть-семь лет…