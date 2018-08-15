Обыкновенное чудо: зрители «МИРа» помогли девочке с пороком сердца 

Зрители телеканала «МИР» помогли девочке со сложным пороком сердца. Для маленькой Мохинур из Узбекистана они собрали в Фонд «Детские сердца» почти 305 тысяч рублей. И ей уже сделали операцию. Спасибо всем за неравнодушие и помощь!
Мохинур уже два. Но из-за болезни она сильно отстает в развитии. Девочка с трудом говорит и почти не ходит. Заболевание мешает нормально дышать.
О диагнозе родители узнали спустя неделю после рождения дочки. Дома малышка посинела и чуть не задохнулась — спасли врачи «скорой помощи». А в больнице поставили неутешительный диагноз — сложный порок сердца.
Для родителей болезнь ребенка стала настоящим шоком. Как и озвученная сумма операции.
Самостоятельно оплатить лечение семья не могла.
Но чудо случилось благодаря вам, наши зрители. Деньги собрали. Операцию уже провели, и девочка идет на поправку.
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