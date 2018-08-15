Тюменский алиментщик побоялся остаться в России без Infinity, поэтому отдал детям квартиру и деньги 

Приставы запретили 46-летнему тюменцу выезжать за пределы России и арестовали его Infiniti. Только после этого отец решил вернуть долги своим детям
В преддверии первого сентября тюменские приставы заставили раскошелиться отца-алиментщика, который месяцами игнорировал своих детей. 46-летний житель Тюмени принципиально не платил алименты двум детям от разных женщин. Пересмотреть свои взгляды на содержание наследников его заставили только кардинальные меры — арест Infiniti и запрет покидать территорию страны.
В пользу первого ребенка мужчина сразу перечислил 70 тысяч. Второму, которому он задолжал 700 тысяч рублей, отец подарил квартиру. В итоге приставы сняли все ограничения в отношении алиментщика, а также ему вернули дорогую иномарку. — В скором времени еще два юных тюменца получат помощь от своих отцов. В ходе недавних рейдов были арестованы две иномарки. У алиментщиков есть 10 дней, чтобы погасить задолженность. Иначе эти машины продадут, а вырученные деньги передадут мамам для подготовки детей к учебному году, — пояснили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области. Это не первый случай, когда у злостных должников просыпается совесть после вмешательства правоохранительных органов. В июле полицейские остановили автомобилиста, который задолжал своим детям более 250 тысяч рублей. Когда они стали арестовывать машину, на место приехала бывшая жена водителя. За считанные минуты прямо на мосту, где проходил рейд, они решили вопрос о погашении долга. В итоге приставы вернули машину обратно владельцу. В нашей области, по последним данным, числятся около четырех тысяч неплательщиков алиментов, которые ушли из семьи и забыли о собственных детях. В прошлой публикации мы рассказывали о том, как выглядит среднестатистический должник.