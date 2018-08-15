Тюменский алиментщик побоялся остаться в России без Infinity, поэтому отдал детям квартиру и деньги

Приставы запретили 46-летнему тюменцу выезжать за пределы России и арестовали его Infiniti. Только после этого отец решил вернуть долги своим детям

В преддверии первого сентября тюменские приставы заставили раскошелиться отца-алиментщика, который месяцами игнорировал своих детей. 46-летний житель Тюмени принципиально не платил алименты двум детям от разных женщин. Пересмотреть свои взгляды на содержание наследников его заставили только кардинальные меры — арест Infiniti и запрет покидать территорию страны.