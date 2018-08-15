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Мама Тимати — о его избраннице Решетовой: «Куда приятнее смотреть на мои фото»
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Мама Тимати — о его избраннице Решетовой: «Куда приятнее смотреть на мои фото» 

WMJ.ru 24 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Модель и возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова, его экс-избранница Алена Шишкова, мать Симона и дочь рэпера Алиса сейчас вместе отдыхают на роскошной яхте у Лазурного берега.
Не обошлось в такой горячей компании и без пикантных моментов. Нескольким днями ранее в своем Instagram Симона опубликовала фотографию новой избранницы своего сына Анастасии Решетовой с подписью «Коршуны, налетайте». На просьбы подписчиков вообще не выкладывать Решетову мама Тимати ответила с долей юмора.
— цитирует женщину издание Woman.
А ты бы на месте Анастасии Решетовой обиделась на такой комментарий?
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Фото:Instagram
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