Мама Тимати — о его избраннице Решетовой: «Куда приятнее смотреть на мои фото»

Модель и возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова , его экс-избранница Алена Шишкова, мать Симона и дочь рэпера Алиса сейчас вместе отдыхают на роскошной яхте у Лазурного берега.

Не обошлось в такой горячей компании и без пикантных моментов. Нескольким днями ранее в своем Instagram Симона опубликовала фотографию новой избранницы своего сына Анастасии Решетовой с подписью «Коршуны, налетайте». На просьбы подписчиков вообще не выкладывать Решетову мама Тимати ответила с долей юмора.

— цитирует женщину издание Woman.

А ты бы на месте Анастасии Решетовой обиделась на такой комментарий?

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Фото:Instagram