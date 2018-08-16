Тимати отпраздновал день рождения с бывшей в Монте-Карло

Алена Шишкова поделилась снимком с рэпером и их дочкой Алисой…

О прекрасных отношении Тимати с бывшей, мамой маленькой Алисы, говорят уже давно… Ведь пара проводит вместе немало времени, да и мама рэпера Симона Юнусова отзывается об Алисе исключительно положительно.

Но мало кто предположил бы, что свой день рождения лидер «Black Star» решит отпраздновать с ней же. В день 35-летия рэпера модель выложила милейший семейный снимок из Монте-Карло.

Поклонники уж было решили, что артист бросил красотку Анастасию Решетникову , с которой появлялся на всех светских вечеринках, и вернулся к семье. Но ясность внесла Симона. Ох, что же было бы с ними всеми без активной бабушки?

Она то и разоблачила всю веселую компанию в своем Instagram. Оказывается, Настя отправилась в круиз на яхте по югу Франции вместе с ними. Более того, возлюбленная Тимати отлично ладит с его дочкой, раз модель даже разрешила девочке разрисовать себе фломастерами лицо и все тело.

Да, и слухи о вражде двух возлюбленных исполнителя оказались сильно преувеличены. Стал бы иначе он звать в морское приключение по случаю 35-летия сразу двух девушек. Подробнее читайте тут.

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