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Девочка втайне от родителей потратила большую сумму на игрушки
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Девочка втайне от родителей потратила большую сумму на игрушки 

Детстрана.ру 33 минуты назад
Фото: Детстрана.ру
Родители позволили дочери самостоятельно заказать в интернет-магазине выбранный подарок на день рождения — куклу Барби. Когда те ненадолго отлучились от компьютера, девочка воспользовалась моментом и быстро добавила к заказу еще несколько игрушек, настольных и компьютерных игр. Когда на следующий день курьер привез несколько коробок с подарками, родители Кейтилин были в полном шоке. Они вернули все купленные игрушки в магазин, а также на месяц лишили девочку интернета. Правда, ту самую Барби ей оставили.
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