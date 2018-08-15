Девочка втайне от родителей потратила большую сумму на игрушки

Родители позволили дочери самостоятельно заказать в интернет-магазине выбранный подарок на день рождения — куклу Барби. Когда те ненадолго отлучились от компьютера, девочка воспользовалась моментом и быстро добавила к заказу еще несколько игрушек, настольных и компьютерных игр. Когда на следующий день курьер привез несколько коробок с подарками, родители Кейтилин были в полном шоке. Они вернули все купленные игрушки в магазин, а также на месяц лишили девочку интернета. Правда, ту самую Барби ей оставили.