Успенский лучше других понимал душу ребенка, заявил сенатор

Эдуард Успенский скончался накануне в возрасте 80 лет.

"Успенский — это великий сказочник. Не каждому при жизни дано стать отцом сказочных персонажей, на которых выросло несколько поколений граждан СССР и России", — сказал Морозов.

Он подчеркнул, что прекрасных произведений, мультфильмов и фильмов для детей было множество, но не все они запомнились.

"А персонажей Успенского знают и помнят все. Значит, он лучше других понимал душу ребёнка", — заключил парламентарий.