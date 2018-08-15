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Успенский лучше других понимал душу ребенка, заявил сенатор
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Успенский лучше других понимал душу ребенка, заявил сенатор 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Эдуард Успенский был великим сказочником — он сумел создать персонажей, которых любят и помнят, а это значит, что он лучше других понимал детскую душу, сказал РИА Новости в среду сенатор Олег Морозов.
Эдуард Успенский скончался накануне в возрасте 80 лет.
"Успенский — это великий сказочник. Не каждому при жизни дано стать отцом сказочных персонажей, на которых выросло несколько поколений граждан СССР и России", — сказал Морозов.
Он подчеркнул, что прекрасных произведений, мультфильмов и фильмов для детей было множество, но не все они запомнились.
"А персонажей Успенского знают и помнят все. Значит, он лучше других понимал душу ребёнка", — заключил парламентарий.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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