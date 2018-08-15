«Спрятала тело в шкаф»: в Кунгуре осудят многодетную мать, которую обвиняют в смерти маленького сына

Год назад в больницу Кунгура привезли четырехмесячную малышку. Девочка была в тяжелом состоянии

Прокуратура передала уголовное дело в отношении многодетной матери из Кунгура в суд. Женщину обвиняют в том, что она оставила в опасности своего малолетнего сына, который в прошлом году получил травму и в течение нескольких дней умер у нее на руках.

Трагедия произошла 13 апреля 2017 года. В полицию позвонили из больницы, куда в тяжелом состоянии доставили четырехмесячную девочку. Когда полицейские приехали в клинику, мать девочки призналась им, что брат-близнец малышки уже мертв и находится у нее дома.

— Следствие установило, что сын и дочь женщины — близнецы 2016 года рождения — выпали из коляски на пол и ударились головой, — пояснили в Кунгурской городской прокуратуре. — Несмотря на то, что после падения сын проявлял все признаки травмы — отказывался от еды и выглядел вялым, женщина не обратилась к медикам за помощью. В результате полученных повреждений мальчик скончался на третий день от закрытой черепно-мозговой травмы.

Позже женщина рассказала следователям, что после падения малыши быстро успокоились и уснули. Но через несколько часов мальчик стал вялым и отказался от еды. Медиков она не вызвала, понадеявшись на то, что к утру ребенку станет лучше. Однако утром мальчик уже не подавал признаков жизни. На допросе мать призналась, что испугалась, что ее посадят и она никогда больше не увидит детей. Она скрыла трагедию даже от близких и спрятала тело малыша на верхней полке в шкафу, прикрыв стопкой белья.

После того, как себя плохо почувствовала сестра погибшего мальчика, отец вызвал скорую помощь. Медики обнаружили девочку без сознания с серьезной травмой головы и тупой травмой живота. Врачи отвезли ее в больницу и спасли ей жизнь.

следственном комитете в отношении многодетной матери возбудили уголовное дело по статье «Оставление малолетнего в опасности». Сейчас расследование уголовного дела завершено. Скоро женщина предстанет перед судом.

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