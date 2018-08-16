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В Пермском крае женщина спрятала тело умершего сына в шкаф
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В Пермском крае женщина спрятала тело умершего сына в шкаф 

РИА Новости 58 минут назад
ПЕРМЬ, 16 авг — РИА Новости. Пьяная жительница Кунгура под Пермью уронила на пол своих годовалых детей-близнецов, но не вызывала врача, хотя один из малышей получил сильные травмы, сообщает региональное управление СК. Когда ребенок умер, женщина спрятала его тело в шкаф, уголовное дело направлено в суд, добавили следователи.
По данным следствия, в апреле 2017 года мать двух близнецов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, положила детей в коляску, не приспособленную для перевозки двух младенцев. Когда мать споткнулась и прямо в квартире уронила коляску с детьми, они ударились об пол, получив травмы, сообщают следователи.
Одному из малышей требовалась медицинская помощь, но женщина три дня не вызывала врача, и ребенок скончался, сообщает СК. Испугавшись, жительница Кунгура спрятала тело погибшего сына в шкаф, говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК (оставление в опасности).
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", — говорится в сообщении.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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