Дети уехали от потерявшей рассудок Тереховой

Появившиеся в прессе фотографии пораженной тяжелой болезнью Альцгеймера актрисы Маргариты , вызвали шок у поклонников. Они же знали ее как первую красавицу страны — Диана де Бельфлор в «Собаке на сене», Наталью и Марию в «Зеркале», Миледи Винтер в «Трех мушкетерах»…

Маргарита Терехова пропала с экранов больше 10 лет назад. Некоторое время она еще появлялась на различных культурных мероприятиях — и с каждым разом ее становилось все сложнее узнать. Рассеянный взгляд, блуждающая полуулыбка, несвязные реплики. Рядом всегда была дочка Аня: придерживая маму под локоток, она ограждала ее от навязчивого внимания окружающих. И мягко комментировала странное состояние актрисы: мама болеет, есть небольшие проблемы со здоровьем…

Поначалу заболевание развивалось медленно, и близким казалось, что легкая рассеянность не помешает Маргарите Борисовне понемногу работать и дальше. Но проблемы с памятью накатывали как волны: она не могла припомнить простые слова, путала имена знакомых, забывала события и замолкала посреди разговора, потеряв нить беседы. — Когда это началось, меня все утешали. Говорили, чтобы я не нервничала, чтобы заботилась о маме и берегла ее, — рассказывает дочь Тереховой Анна. — Потом я поняла, что это реально необходимо. Ведь человек может заблудиться, не найти свой дом. В общем, он становится ребенком…

Болезнь стремительно прогрессирует. " Мама сейчас не разговаривает, уже не может, — говорит Анна. — Она стала такой маленькой трогательной девочкой, совершенно нежным цветочком, практически не имеющим связи с этим миром. Но меня и брата мама узнает. И я даже рада, что она не понимает, что происходит…