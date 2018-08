Певица Саша Gradiva показала яркие фото с отдыха с дочкой

Конфликт с турецким отелем не дал звезде в полную меру насладиться отпуском.

Певица Саша Gradiva решила показать поклонникам фото со своей малышкой Умой. Звездная мама безумно любит свою дочку, благодаря которой у нее все же останутся хорошие воспоминания об отдыхе. Саша Gradiva недавно вернулась из злосчастного отпуска в Турции. Певица мечтала восстановить силы на морском побережье, но все вышло далеко не безоблачно. Звезда заплатила за путевку в пятизвездочный отель почти полмиллиона рублей, а при этом в номере даже не работал кондиционер. Персонал вел себя грубо, обвинил маму певицы в агрессии, и даже отказался вызывать для женщины, которая страдает сахарным диабетом и с трудом передвигается, «скорую». После скандала Сашу с семьей практически выставили за дверь. Их отправили в скромный мотель. И только спустя четыре дня после разбирательств с консульством и представителями туроператора поселили в достойный отель с качественным сервисом. Однако, несмотря на конфликт, звезда продолжает радоваться жизни. Ведь у нее есть дочка, которая веселит маму каждый день.

Мы все ищем пути полегче… Но легкие решения — это не то что делает мир лучше! Будем бороться за справедливость, и знаете что?! Это не помешает мне и моей семье наслаждаться жизнью! Виновные — ответят, но позже. А сейчас время для меня и моей принцессы!

— прокомментировала «Летидору» ситуацию с отдыхом в Турции Саша Gradiva.

«Саша, все будет хорошо! Радуйтесь, что у вас есть ваша лапуська!», «Саша, чтобы там ни было в отпуске, не расстраивайтесь. Очень надеюсь что всё решиться в вашу пользу 😉», «Это бесценно, когда есть такой человек рядом, который все сразу понимает», «Да, у меня тоже после отпуска всегда стресс 😂 Дети наше все!❤️», «Какая сладкая малышка! Как же детям хорошо на море!», «Такая лапочка девочка 😍», — поддержали певицу поклонники в Instagram.

Напомним, что Саша Gradiva родила свою единственную дочку за несколько дней до своего 37-летия. В эксклюзивном интервью «Летидору» певица рассказала, почему долго не решалась становиться мамой.

When the matching shoes game is on point ✌️✌️✌️ #shoefashion @jogdog.official #jogdog

Публикация от Sasha Gradiva (@sashagradiva)

5 Июл 2018 в 12:58 PDT Одна мысль о том, что я должна предоставить свое тело для вынашивания ребенка, была для меня из серии инопланетных. Да, жуткий эгоизм. Но к 27 годам все поменялось, я задумалась о малыше. Не скажу, что задалась целью родить, но, по крайней мере, эта мысль перестала быть мне противной. В итоге я стала мамой только через десять лет,

— откровенно рассказала звезда.

Кстати, певица Саша на пике своей популярности в России в один прекрасный момент уехала в США и решила там строить карьеру. Именно в Америке у певицы появился псевдоним Sasha Gradiva. Звезда обрела целую армию новых поклонников в США. Но теперь маленькая дочь Ума-Мишель вдохновила певицу вновь вернуться на родину.

Причем, Саша Gradiva призналась «Летидору», что «даже под страхом смертной казни не отдала бы дочь в американский детский сад».

Публикация от Sasha Gradiva (@sashagradiva)

27 Дек 2017 в 1:53 PST Вот представьте: там не принято снимать ботинки. Это делается якобы ради безопасности: в случае ЧП дети не будут тратить время на то, чтобы обуться. С питанием тоже беда: там нет привычных русскому малышу супов, каш и других горячих блюд, вместо этого на обед предлагают сэндвичи и закуски. Мягко говоря, не самая здоровая пища для ребенка.

— рассказала звездная мама.

Об отце малышки певица Саша предпочитает не говорить. Тем более, что сейчас между ними идет судебный процесс за дочь. «Слава богу, мы не были женаты официально, иначе все было бы намного сложнее. Больше ничего говорить об этом я не имею права, пока идет суд», — поделилась певица.

О подробностях жизни певицы в Америке читайте в эксклюзивном интервью певицы специально для «Летидора».

Фото: Instagram @photographerfelixx, @sashagradiva