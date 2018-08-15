Попрошайка зарабатывала на двух малышах-погодках под Киевом

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции региона, передает УНН.

Информация, что в электричке Киев — Нежин ходит женщина с маленьким ребенком и просит милостыню поступила в полицию. Правоохранители опросили жителей населенного пункта, где видели похожую женщину с малышом.

Оказалось, что семья с малолетними детьми (трехлетней девочкой и двухлетним мальчиком) жила во временном шатре в лесу, у станции Заворычи. Женщина-попрошайка утверждает, что является матерью малолетних. Однако никаких подтверждающих это документов правоохранителям она предоставить не смогла.

Детей забрали в местную больницу. По факту проводят проверку. Решается вопрос о направлении малолетних в приют.

Ранее издание Украина.ру ранее сообщало, что в стране резко выросли торговля людьми и проституция. В течение первого полугодия 2018 года полицейские выявили почти 190 преступлений в сфере торговли людьми и 365 уголовных правонарушений, связанных с сутенерством, что на 75% больше, чем в количество подобных правонарушений, выявленных в прошлом году.