Ещё
Попрошайка зарабатывала на двух малышах-погодках под Киевом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Пригожин рассказал о пополнении в семье

Попрошайка зарабатывала на двух малышах-погодках под Киевом 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции региона, передает УНН.
Информация, что в электричке Киев — Нежин ходит женщина с маленьким ребенком и просит милостыню поступила в полицию. Правоохранители опросили жителей населенного пункта, где видели похожую женщину с малышом.
Оказалось, что семья с малолетними детьми (трехлетней девочкой и двухлетним мальчиком) жила во временном шатре в лесу, у станции Заворычи. Женщина-попрошайка утверждает, что является матерью малолетних. Однако никаких подтверждающих это документов правоохранителям она предоставить не смогла.
Детей забрали в местную больницу. По факту проводят проверку. Решается вопрос о направлении малолетних в приют.
Ранее издание Украина.ру ранее сообщало, что в стране резко выросли торговля людьми и проституция. В течение первого полугодия 2018 года полицейские выявили почти 190 преступлений в сфере торговли людьми и 365 уголовных правонарушений, связанных с сутенерством, что на 75% больше, чем в количество подобных правонарушений, выявленных в прошлом году.
Украина.ру: последние новости
ГФС рассказала, какие налоги перестанут платить украинцы Сборы ребёнка в школу: что почём - «Таймер» Киевский ломбард: работа оценщиком нищеты
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене56
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Пригожин рассказал о пополнении в семье2
Бородина неумело ретуширует снимки двухлетней дочери
Некрасивые супруги знаменитых мужчин17
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:04
Что стало с Натальей Ветлицкой
Звёзды
03:59
Успенская наняла личного повара для собаки
Звёзды Шоу-бизнес
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
00:59
Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение