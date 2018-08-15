Школа для будущих мам: москвичкам помогут подготовиться к появлению ребенка

Получить необходимые консультации смогут жители Юго-Восточного, Южного, Троицкого и Новомосковского административных округов.

Сотрудники школы для будущих мам «500 шагов вместе» помогут желающим больше узнать об уходе за новорожденными, а также необходимых справках и документах для детей. Учреждение появилось на базе городской больницы имени С. С. Юдина и детской поликлиники №118. Получить необходимые консультации смогут жители Юго-Восточного, Южного, Троицкого и Новомосковского административных округов.

— Наша школа помогает будущим мамам и папам подготовиться к появлению малыша и получить всю необходимую информацию непосредственно от врачей, в том числе от педиатров, — сообщил заместитель главного врача больницы имени С. С. Юдина Михаил Цурцумия.

По его словам, те пары, которые посещают занятия, меньше боятся перед появлением ребенка. А это имеет большое значение для тех, кто впервые собирается стать родителем. Благодаря сотрудничеству женских консультаций родильного дома и детской поликлиники происходит поддержка будущих родителей на всех этапах развития беременности, а также после рождения малыша. Специалисты школы будущих мам подскажут желающим, как правильно прикрепляться к поликлинике или как получить рецепт на молочную кухню, когда после выписки из роддома придут врачи, когда родителям нужно будет самостоятельно побывать в медучреждении, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

В больнице также состоится день открытых дверей. Беременные женщины смогут осмотреть корпуса, посетить лекцию в яблоневом саду, взвеситься и измерить частоту сердцебиения плода в специальном шатре. Они также смогут задать интересующие их вопросы специалистам.

Между тем столичные врачи приглашают москвичей посетить бесплатные лекции, обследования и консультации, которые в августе проведут больницы и медицинские центры города (подробнее…). Воспользоваться такой возможностью сможет любой желающий.