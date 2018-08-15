Школа для мам и пап: как горожанам помогут подготовиться к появлению малыша

Узнать об уходе за новорожденными, необходимых малышу справках и документах москвичи теперь смогут в школе для будущих мам «500 шагов вместе». Ее открыли на базе городской больницы имени С. С. Юдина и детской поликлиники № 118. Получить консультации здесь смогут жители из Юго-Восточного, Южного, Троицкого и Новомосковского округов.

«Наша школа помогает будущим мамам и папам подготовиться к появлению малыша и получить всю необходимую информацию непосредственно от врачей, в том числе от педиатров. У пар, посещающих занятия, меньше страхов перед появлением ребенка, что очень важно для тех, кто готовится стать родителями впервые», — рассказал заместитель главного врача больницы имени С. С. Юдина Михаил Цурцумия.

Сотрудничество женских консультаций, родильного дома и детской поликлиники позволяет поддерживать будущих родителей на всех этапах (период беременности и рождение). Например, всем желающим расскажут, как прикрепиться к поликлинике и получить рецепт на молочную кухню, когда после выписки из роддома придут врачи, когда родителям нужно будет самостоятельно побывать в медучреждении.

«В этом проекте мы используем различные виды донесения информации — лекции, ролики, посты в социальных сетях. Уже существует площадка в мессенджере для общения родителей и медиков», — добавил главный врач детской городской поликлиники №118 Сергей Заварохин.

Очередная встреча школы состоится 16 августа в 16:30 в роддоме больницы имени С. С. Юдина. Принять участие в ней могут все желающие, предварительно записавшись по телефону: +7 (499) 612-45-66.

Больница также устроит день открытых дверей. Будущие мамы смогут осмотреть корпуса, послушать лекцию в яблоневом саду, взвеситься и измерить частоту сердцебиения плода в специальном шатре. В конце встречи всем желающим предложат задать вопросы врачам и получить консультацию.

На лекциях в детской поликлинике № 118 педиатры и акушеры-гинекологи расскажут посетителям школы о подготовке к родам, грудном вскармливании и первых месяцах жизни малыша. А будущие папы на занятиях научатся пеленать кукол и обработать пупочную ранку.

Безопасность, комфорт и забота: как меняются московские роддома

Роддом больницы имени С. С. Юдина рассчитан на 140 коек. Здесь созданы все условия, чтобы оказывать помощь при преждевременных родах, а также пациенткам с проблемами урологии и сосудистыми нарушениями. Рядом с роддомом расположены главный корпус больницы и детский боксированный корпус для недоношенных детей весом от 600 грамм.