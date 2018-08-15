Его величество Стереотип

В работе с ребенком не стоит ограничиваться только придумыванием историй, тем более что на первых порах в большинстве случаев дети следуют определенным стереотипам, взятым из реальной жизни или подсмотренным в мультиках. Для маленького ребенка, который только начал познание окружающего мира, очень важно, чтобы все в этом мире стояло на своих местах. Так проще вписаться в предлагаемый ему мир и затем, вписавшись в него, попробовать навязать окружающим свои собственные законы и идеи. Это и хорошо и плохо одновременно. Хорошо — потому что дети узнают определенные правила, если соблюдаешь которые — ты молодец и заслуживаешь поощрения, а если игнорируешь — можешь получить порицание и наказание. Все мы живем в мире и все хотим, чтобы наши дети научились его правилам и законам, чтобы смогли адаптироваться в нем и наладить собственную жизнь.

«Красная шапка» forever

Четкие рамки, без сомнения, помогают ребенку выжить в непростом мире, но при этом мешают развитию его собственной фантазии и индивидуальности. Обращали ли вы когда-либо внимание на то, что дети любят, чтобы им читали одну и ту же сказку? — Сколько можно читать эту «Красную шапочку»? — ворчит бабушка. — Ты уже знаешь ее наизусть. Но дело как раз в том, что ребенку: А. Подсознательно нужна история, в которой он будет знать каждый следующий поворот, фразу и реакцию героев. Возможно, что ребенку, который постоянно хочет слышать один и тот же текст, не хватает стабильности в окружающей его жизни. Он живет в демократичной семье, родители не пытаются чем-то ограничивать его свободу, и каждый день малыш имеет возможность видеть что-нибудь новое и интересное. От такого изобилия впечатлений у ребенка начинает рябить в глазах, он не знает, что будет дальше, не может этого предсказать, спланировать, заранее обдумать все за и против, как это делают дети, в жизни которых есть расписание дня, строгие учителя и папа с мамой, которых они видят в лучшем случае перед сном или по выходным. Ребенок, лишенный возможности предугадывать, что ждет его впереди, подсознательно тянется к знакомым историям, где, как взрослому в сериале «Санта-Барбара», ему известны все и вся. Б. У ребенка нет друзей и близких людей либо они находятся далеко (например, на работе), и единственный мир, который он признает своим, — мир знакомой сказки, полюбившегося мультика. Этот мир он давно знает и уверен в том, что едва только кто-нибудь из взрослых начнет ему читать книжку, как он окажется в чудесной стране, которую он любит и в которой желает находиться постоянно. Это вариант бегства от мира реального в мир фантазийный. В. Ребенок хочет подражать взрослым во всем. Например, он видит, что когда даже разные люди открывают одну и ту же книжку, то они, не сговариваясь между собой, начинают рассказывать ему одну и ту же сказку, причем одними и теми же словами. Поэтому он заучивает сказку, чтобы в один из дней демонстративно открыть книжку и якобы прочесть, а на самом деле пересказать сказку наизусть слово в слово.

Деда Мороза нет?

Дети очень подвержены власти его казенного величества Стереотипа. Многие малыши начинают злиться, когда им вдруг предлагают другой перевод их любимой истории, нарисованных другим художником персонажей, версию фильма, мультфильма, радиоспектакля. Это влечет к неприятию другого, чуждого или разнящегося с собственным мнения, а значит, в конечном счете, ребенку будет сложно находить общий язык с другими детьми. Я уже не говорю о развитии творческих способностей. Поэтому стереотип следует разрушать. Как? Нельзя же подойти к стоящему перед новогодней елкой малышу и сказать, что Деда Мороза нет! Стереотип следует разрушать постепенно, и делать это весело и интересно: Кто мурлычет под крылом Самолета моего? Это котик — серый бок, Котик — белое крыло. Почему парит он в небе Точно птица? — Вот вопрос. Он летит на белых крыльях, Распустив по ветру хвост. — Почему мне не взлететь? Почему, взлетев, не петь? Коль родился я крылатым, Коль родился я пернатым, Вместе с птицами по небу Отчего мне не лететь?! Я написала это стихотворение на даче в Комарово, где мы с дочкой и моей мамой отдыхали летом. Услышав это стихотворение, Динька сразу же начала возмущаться: — Коты не летают! — удивила меня своими познаниями в зоологии малышка. — Почему бы коту не лететь, если у него есть крылья? — Но у котов нет крыльев! — настаивала она. — А у этого есть. — Так точно бывает? — по тону дочки я поняла, что она уже готова сдаться, если, конечно, ей предоставят фотографию диковинного зверя, а еще лучше — дадут погладить живой экземпляр. — В сказке и не такое бывает. Попросите ребенка нарисовать летящего по небу кота. После того как он справился с заданием и потратил на пернатого кота свое внимание, силы, а значит, и душу, ему будет сложнее отказаться от летающего мурлыки. Ведь если я написала стихотворение о летающем коте, значит, он, этот кот, есть. Во всяком случае, в моем воображении есть, а теперь и в стихотворении. Если ребенок нарисовал летающего кота, значит, теперь он живет еще и в рисунке. Если ребенок продолжит утверждать, что летающих кошек не может быть — не спорьте, скажите ему только, что летающие коты живут в сказке, которую он нарисовал.

Задание взрослым и маленьким волшебникам

Придумайте несколько новых кошачьих пород: пусть это будут летающие коты; коты, живущие в подводном мире; коты, путешествующие в открытом космосе меж звезд и ловящие там опасных космических крыс, проникающих в космические корабли и уничтожающих оборудование в них. Дополните список вашими вариантами. У всех этих котов должны быть свои названия — можно придумать что-нибудь вычурное, иностранное (непонятные слова кажутся особенно загадочными и сильными). Или соедините два слова, как это сделано в словах «самолет» — «сам летает», «пароход» — «пар» и «ход», «силомер» — «сила» и «мера» (измерение). Когда мне было года четыре, дедушка записал придуманное мною стихотворение, которое смешило весь дом. Вот оно: Бам, бам, бам, бам! Кот ударил в барабан. Барабан-то дырявый. Кот-то кудрявый! Так на свет появилась порода невиданных доселе кудрявых кошек с выдающимися музыкальными способностями. Кстати, реально кудрявые коты появились в этом мире совсем недавно. Не из этого ли стихотворения они выскочили?