Мама Тимати трогательно поздравила сына с 35-летием

Симона Юнусова рассказала о своей жизненной ситуации в таком же возрасте.

Сегодня, 15 августа, известный рэпер и предприниматель Тимати празднует свой юбилей. Его мама Симона Юнусова посвятила сыну трогательный пост в Instagram. Она поделилась с поклонниками фотографиями сына и внучки Алисы. Мама Тимати откровенно рассказала подписчикам, что ей пришлось пережить в возрасте сына.

Публикация от simona280 (@simona280)

15 Авг 2018 в 2:26 PDT Мой первый сын! Твое появление сделало меня Матерью, но не просто, а Матерью-волчицей, готовой на все ради своего потомства! Конечно с чем-то в твоей жизни я не согласна, что-то меня пугает, но, это Твоя Школа, Твои экзамены… Я отпустила тебя «делать Свои глупости», без этого не вырасти))) Упрямься, доказывай, выбирай, ошибайся, а я всегда буду наблюдателем и участником, если тебе понадобится… С Днем Рождения, мой Тимка!❤️🙌

— с любовью и нежностью написала поздравление своему старшему сыну Симона Юнусова.

Мама Тимати вспомнила, как ей пришлось резко повзрослеть в свои 35 лет. Симона Юнусова поделилась своими мыслями с подписчиками о том, как на ее взгляд меняется мировоззрение человека в этом возрасте. «Это был переломный момент. Я разошлась с мужем, вскоре умер Папа. У меня пропала опора и я резко повзрослела… И все же, это удивительный возраст! К этому моменту человек уже определяется со своим предназначением, приходит понимание того, кто рядом с тобой. Становится меньше друзей и больше приятелей. Ты начинаешь ценить родителей. Появляется тревожное желание видеть их чаще, прижиматься щекой к непонятно откуда взявшимся морщинкам… Вдруг приходит осознание, что центр Вселенной сместился в сторону ребенка, а брат, или сестра уже не конкуренты, а именно те люди, с кем ты всегда будешь вспоминать счастливые моменты детства… 35-это уже зрелость и еще -оглушительная молодость! Уже есть потери, но впереди целая Жизнь! Ты смутно чувствуешь, что родители правы в своих оценках, но еще не можешь это принять)))…», — написала мама Тимати.

“Когда меня не станет-я буду петь голосами моих детей И голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон Сансары, круговорот людей…» Баста. 🙌❤️

Публикация от simona280 (@simona280)

24 Апр 2018 в 2:30 PDT Своими трогательными словами Симона Юнусова буквально довела своих подписчиков до слез. Они восхитились мудростью мамы Тимати. Некоторые подписчики попросили ее выпустить книгу со своими советами и наблюдениями из жизни. «Симона, вас так интересно читать, с ума сойти! Вы — чудо женщина!», «Я не Тима, но сохранила. В октябре 35 и я чуть не расплакалась, как точно все попало в душу. Симона вы наша общая инстаграмная мама и бабуля. Ценим, уважаем», «Симона, как всегда до слёз 💧 Мне 33 и у меня абсолютно такие чувства и эмоции!», «Очень мудро и трогательно. Спасибо, что делитесь с нами сокровенным!», «Симона, прошу! Оформите свои „мысли вслух“ в печатном виде!) Они пригодятся не только Вашим детям👆🏼», — прокомментировали пост мамы Тимати в Instagram.

Публикация от simona280 (@simona280)

11 Авг 2018 в 12:08 PDT Кстати, поклонники рэпера тоже решили поздравить своего кумира с днем рождения. «Тимур счастья тебе❤», «Молодой, успешный и безусловно талантливый! С Днем Рождения! Симона! Поздравляю Вас, вы мама отличного парня! Respect 💗💗», «Всего САМОГО ПРЕКРАСНОГО вашей большой семье! 🤗 Вы пример для меня!», «Очень приятно смотреть на ТАКОГО Мужчину рядом с дочкой, которую он так любит 😃и это видно в каждом фото 😊», «С днем рождения вашего сына. Спасибо за такого классного артиста», — написали подписчики в Instagram.

Напомним, что у рэпера есть четырехлетняя дочка Алиса. С мамой девочки моделью Аленой Шишковой Тимати расстался после нескольких лет отношений. Они остались друзьями и по-прежнему тепло общаются. Большую часть времени дочь Тимати проводит с его мамой. Симона Яковлевна Юнусова занимается воспитанием девочки, так решила семья из-за плотного рабочего графика звездных родителей малышки.

Публикация от simona280 (@simona280)

3 Май 2018 в 11:41 PDT В последнее время с Алисой все чаще проводит время и сам Тимати, который пообещал в ближайшие 2-3 года меньше уделять времени карьере артиста. Кстати, Тимати отправился в долгожданный отпуск вместе с дочкой. Они путешествуют по морям на яхте. Рэпер старается разнообразить отдых дочери, чтобы он надолго ей запомнился. Вместе с Тимати Алиса успевает не только играть, рисовать и купаться. Папа катает дочь на гидроцикле, проводит с ней химические опыты, летает на флайборде на приличной высоте и даже учит ребенка балансировать всего лишь на ладони отца.

Королевский отдых!😜

Публикация от simona280 (@simona280)

8 Авг 2018 в 12:14 PDT Папа может))

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

8 Авг 2018 в 1:58 PDT А химические опыты, которые Тимати показывает со своей дочкой, взяли на вооружение подписчики в Instagram, чтобы показать их своим детям.

Если что, у меня по химии был кол 🤣🙈💥

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

7 Авг 2018 в 8:48 PDT Это снова мы с передачей— «Опытный Папа»! Сегодня вы познакомитесь с тем, что едим сами и кормим своих детей! Встречайте, мои любимые M@Ms! Только, 🤫Алиса не знает, что я втихаря их ем… Конфеты на борту только для опытов!😜

Публикация от simona280 (@simona280)

8 Авг 2018 в 9:19 PDT А недавно Тимати поделился с подписчиками неоднозначным роликом со своей дочкой. На видео четырехлетняя Алиса возмущается, что папа слишком много разговаривает по телефону. Когда терпение девочки уже подходит к концу, она забирает мобильный и выбрасывает его за борт яхты. Поклонники не поверили, что воспитанная и скромная Алиса могла так сделать. Они решили, что видео специально сняли, чтобы повеселить подписчиков в Instagram. Многие оценили юмор.

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

9 Авг 2018 в 4:07 PDT «Да Алиса бы так не сделала☺️Она очень хорошо воспитана, чтобы перебивать, а тем более выкинуть телефон. Не верю!😁», «Это пародия на то видео, где две подруги стояли вроде как на корабле, одна из которых говорила по телефону, а вторая взяла и выкинула телефон в море или океан?)», «Немножечко всё же видно как дайвер нырнул за телефоном, разбрызгивая воду 😄», «Брызги полетели как от булыжника) Премию Оскара заслужили, однозначно)», «Постанова на уровне», «Люди пишут постановка, ну и что с этого? Побольше юмора», — написали подписчики звездного папы в Instagram.

Фото: Instagram @timatiofficial, @simona280