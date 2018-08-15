Ещё
В московской школе придумали необычный дневник для учеников
Далее:
Читайте также:
Ещё

В московской школе придумали необычный дневник для учеников 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
На страницах этого дневника можно будет рисовать, отмечать, насколько понравился урок, и многое другое.
Семейная школа «Макарун» на Соколе подготовила для детей и их родителей необычный проект — «Дневник счастливого школьника». Прежде всего этот красочный планер предназначен для записи личных достижений ребенка, важных событий дня и напоминаний.
Идея создания такого ежедневника принадлежит Лоле Шурыгиной — маме троих детей и основателю школы «Макарун». В дневнике с яркой желтой обложкой есть место для записи домашнего задания, рисования, специальные смайлики, которые можно будет закрасить и оценить, понравился урок или не очень. Ребенок даже может отметить количество выпитой воды за день.
Лола Шурыгина утверждает, что учащиеся школы «Макарун» пользуются такими дневниками вот уже два года.
С помощью такого планера дети смогут лучше осознать свои эмоции и потребности, а у родителей появится шанс узнать больше о школьной жизни чада.
Если вы хотите поддержать идею создания и распространения таких дневников, то посетите страницу проекта на краудфандинговом сервисе planeta.ru.
Letidor.ru: последние новости
Можно ли детям есть грибы: мнение эксперта 47-летняя Лера Кудрявцева родила дочь Иосиф Пригожин и Валерия решили обустроить в доме детскую комнату
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала27
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Пригожин рассказал о пополнении в семье3
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене57
Бородина неумело ретуширует снимки двухлетней дочери
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды
00:58
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:04
Что стало с Натальей Ветлицкой
Звёзды
03:59
Успенская наняла личного повара для собаки
Звёзды Шоу-бизнес
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение