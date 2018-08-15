В московской школе придумали необычный дневник для учеников

На страницах этого дневника можно будет рисовать, отмечать, насколько понравился урок, и многое другое.

Семейная школа «Макарун» на Соколе подготовила для детей и их родителей необычный проект — «Дневник счастливого школьника». Прежде всего этот красочный планер предназначен для записи личных достижений ребенка, важных событий дня и напоминаний.

Идея создания такого ежедневника принадлежит Лоле Шурыгиной — маме троих детей и основателю школы «Макарун». В дневнике с яркой желтой обложкой есть место для записи домашнего задания, рисования, специальные смайлики, которые можно будет закрасить и оценить, понравился урок или не очень. Ребенок даже может отметить количество выпитой воды за день.

Лола Шурыгина утверждает, что учащиеся школы «Макарун» пользуются такими дневниками вот уже два года.

С помощью такого планера дети смогут лучше осознать свои эмоции и потребности, а у родителей появится шанс узнать больше о школьной жизни чада.

Если вы хотите поддержать идею создания и распространения таких дневников, то посетите страницу проекта на краудфандинговом сервисе planeta.ru.