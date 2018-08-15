Московский роддом №25 отмечает юбилей

Здесь каждый день — день рождения, но сейчас поздравления принимает он сам. Старейшему в Москве роддому — 60. И, конечно, на празднике выступают артисты, которые тоже здесь стали родителями.

А 40 лет назад из этих окон наблюдали событие, которое вошло в историю советского кино, передает «ТВ Центр». Здесь снимали сцену из фильма «Москва слезам не верит». Именно на это крыльцо выходила героиня Катя Тихомирова с дочерью Александрой.

В смонтированном фильме в окне третьего этажа себя узнала медсестра Галина Киселёва. Она работает в роддоме с 71-го года: здесь родился ее сын, семеро внуков и трое правнуков. Сюда же пришла работать акушеркой и ее дочь, чтобы каждый день видеть счастливые глаза женщин.

25-й роддом один из первых начал применять современные перинатальные технологии. Если сегодня кесарево сечение под местной анестезией проводят практически везде, то здесь начали еще в 90-е. Операция длится меньше получаса, и здорового малыша сразу прикладывают к материнской груди.

При кесаревом сечении даже разрешают присутствовать папам. Здесь проводят и партнёрские, и вертикальные роды, даже роды в воде. С 2013 года работает отделение реанимации новорождённых. Выхаживают практически всех малышей, появившихся раньше срока. Сегодня в роддоме есть все современное оборудование. А с 2005 года он носит звание «Больница, доброжелательная к ребёнку», оно присваивается ЮНИСЕФ.

Рожать сюда приходят снова не только из-за технологий, но и ради врачей. У Оксаны и Александра в 25-м роддоме родилась вторая дочка.

Всего за 60 лет здесь появились на свет больше 300 тысяч малышей — это целый город. И его население продолжает расти.

Полина Кастрицкая, Дмитрий Филиппов, Евгений Кузнецов. «ТВ Центр».