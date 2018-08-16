Свидетельства о рождении ребенка начали выдавать в 13 роддомах Москвы

В столичных роддомах стали выдавать свидетельства о рождении. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«Свидетельства о рождении ребенка стали выдавать в 13 родильных домах департамента здравоохранения Москвы. Теперь родители, которые определились с именем малыша, могут получить важный документ прямо при выписке из роддома. Для того, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка в родильном доме женщине необходимо написать заявление на бланке, который выдается в больнице, предоставить оригинал паспорта, для супругов — свидетельство о заключении брака, а также приложить медицинскую справку о рождении, которую выдают в роддоме», — говорится в сообщении.

Как отметил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун , получение свидетельства о рождении ребенка в роддомах — то очень удобная услуга для родителей. Медицинский персонал все сделает сам, необходимо лишь предоставить определенный комплект документов и при выписке просто получить свидетельство о рождении ребенка. Впервые такая услуга появилась в октябре 2017 г. в пяти роддомах Москвы, сейчас уже в 13. В настоящее время ведется подготовка, чтобы этот документ молодые мамы могли получать в любом роддоме столицы.

В пресс-службе уточнили перечень столичных роддомов, где можно получить свидетельство о рождении ребенка: больница им. М. Кончаловского (родильный дом), больница им. С. Юдина (родильный дом), больница №15 им. О. Филатова (родильный дом), больница им. А. Ерамишанцева (родильный дом), филиал №1 («Родильный дом №11») больницы им. А. Ерамишанцева, филиал №2 («Городская больница №8») больницы №24, филиал («Родильный дом №5») больницы №40, филиал («Родильный дом №26») больницы №52, филиал №1 («Родильный дом №4») больницы им. В. Виноградова, филиал («Родильный дом №1») больницы №67 им. Л. Ворохобова, филиал («Родильный дом №8») больницы им. В. Демихова, Центр планирования семьи и репродукции, инфекционная клиническая больница №1 (родильное отделение).