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Мероприятие Три Спаса — три праздника прошло 14 августа в библиотеке ДК Дружба.
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Мероприятие Три Спаса — три праздника прошло 14 августа в библиотеке ДК Дружба. 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив Яблочки на столе, в банке — медок, тут же свежий хлеб, пышущие жаром пирожки, лесные орешки… Все это — не что иное, как символы прекрасных Спасов.
Мероприятие «Три Спаса — три праздника» прошло 14 августа в библиотеке ДК «Дружба».
"Мы рады, что на наши мероприятия приходят и взрослые и дети. Родители приучают детей к традициям и праздникам нашего народа, " — рассказала библиотекарь ДК «Дружба» Галина Петровна Хромова Так же на встрече посетители узнали о блюдах которые можно приготовить на празднование Спасов и посмотрели фильм «Три Спаса — три праздника».
Напомним, что о мероприятиях МБУ «Дом культуры „Дружба“ можно узнать на официальной странице в социальной сети.
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