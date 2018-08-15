Мероприятие Три Спаса — три праздника прошло 14 августа в библиотеке ДК Дружба.

Фото: архив Яблочки на столе, в банке — медок, тут же свежий хлеб, пышущие жаром пирожки, лесные орешки… Все это — не что иное, как символы прекрасных Спасов.

Мероприятие «Три Спаса — три праздника» прошло 14 августа в библиотеке ДК «Дружба».

"Мы рады, что на наши мероприятия приходят и взрослые и дети. Родители приучают детей к традициям и праздникам нашего народа, " — рассказала библиотекарь ДК «Дружба» Галина Петровна Хромова Так же на встрече посетители узнали о блюдах которые можно приготовить на празднование Спасов и посмотрели фильм «Три Спаса — три праздника».

Напомним, что о мероприятиях МБУ «Дом культуры „Дружба“ можно узнать на официальной странице в социальной сети.