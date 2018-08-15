Дитковските и Чадов до сих пор не рассказали сыну о своем разводе

Агния Дитковските и Алексей Чадов официально развелись в прошлом году. Однако они то и дело проводят время вместе. Их уже видели вместе в Италии, а недавно актеры отдохнули на Шри-Ланке. Выяснилось, что бывшие супруги делают все, чтобы их сын Федор не узнал, что его родители расстались. Агния в прошлом году родила второго ребенка, но пока скрывает его от общественности, а также не называет имя отца малыша.

Недавно стало известно, что актриса стала ведущей нового шоу «Союзники», где она помогает парам, находящимся в соре, снова найти взаимопонимание ради детей. В недавнем интервью Дитковските вспомнила о болезненном разводе с мужем. «Он переживал, что я начну делать все, чтобы забрать сына. А я волновалась, что так поступит он. И мы, два таких переживающих идиота, что-то себе выдумывали от невозможности договориться», — поделилась она. Артистка не стала скрывать, что у них было много проблем, но ради ребенка они приняли решение разойтись мирно. «Расходились мы тяжело. Просто никогда не бывает», — отметила Агния.

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Алексей Чадов: «Развод — это маленькая смерть»После расставания с Агнией Дитковските актер сумел преодолеть обиды и даже снялся с бывшей женой в одном телепроекте. Она пояснила, что в какой-то момент они оба пришли в тупик и не знали, что делать дальше. После этого, по словам актрисы, она и Алексей стали союзниками. Чадов пригласил ее в спектакль, где они сыграли влюбленную пару. Для многих это стало шоком, но для бывших супругов в этом не было ничего не обычного. «Мы как брат с сестрой», — заверила Дитковските. Такие же отношения и у ее родителей. Они давно развелись, но дружат семьями. Сейчас актриса проводит много времени с сыном, как и Чадов. Они даже вместе отдыхают, что делает их наследника счастливым. В будущем Агния планирует рассказать сыну правду о том, что она рассталась с его отцом. «Когда-нибудь нам придется объяснить Феде, что мы разошлись. Верю, что это будет воспринято со знаком „плюс“», — поделилась артистка. Она и в будущем собирается видеться с Алексеем и поддерживать с ним отношения, об этом звезда поведала изданию «Антенна».