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В Новой Зеландии будут давать короткий декрет после выкидышей
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В Новой Зеландии будут давать короткий декрет после выкидышей 

Аист на крыше 19 минут назад
Фото: Аист на крыше
В Новой Зеландии рассматривают возможность введения короткого декретного отпуска для женщин и «их партнёров» в случае неудачной беременности. Таким образом чиновники хотят уничтожить существующее в обществе табу на обсуждение темы выкидышей, сообщает The Guardian.
Соответствующий закон поступил на рассмотрение правительством полинезийского государства. Один из инициаторов проекта, депутат от местных лейбористов Гинни Андерсен, сообщил, что выкидыш по-прежнему остаётся «табу-субъектом» в Новой Зеландии, и введение оплачиваемого отпуска, чтобы родители смогли побыть в одиночестве после потери ребёнка вне зависимости от срока беременности, поможет побороть этот негласный запрет.
В настоящее время подобный отпуск существует для тех новозеландцев, кто потерял родственника. Теперь чиновники хотят включить в число близких и нерождённых детей.
Подобные законы существуют в Индии, Британии и некоторых штатах Канады. Однако они действуют только в отношении тех женщин, которые потеряли детей на поздних сроках беременности.
По информации Минздрава страны, как минимум каждая десятая беременность в Новой Зеландии заканчивается неудачно. Чаще всего беременные теряют детей в ранние сроки.
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Читайте о матери-премьере Новой Зеландии: Премьер Новой Зеландии рвётся в политику после краткого декрета
Фото: Depositphotos / Subbotina
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