Юные жители Южнопортового побывали в «Космическом зоопарке»

В Центре социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД) «Истоки» района Южнопортовый состоялась встреча юных жителей с дизайнером, художником-иллюстратором и скульптором Федором Владимировым. Об этом сообщила специалист по PR учреждения Наталья Келиматова

— Федор Алексеевич представил детям свою необычную коллекцию арт-кукол «Космический зоопарк». Ребята были удивлены такими поделками: на них смотрели «живые» космические существа диковинной окраски и причудливых форм, сделанные из папье-маше. Каждое существо имеет свою историю, характер и образ жизни, — пояснила Келиматова.

По ее словам, дети смогли не только посмотреть фигурки причудливых созданий и потрогать их, но и задать автору коллекции свои вопросы. (еп)