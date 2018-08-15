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Юные жители Южнопортового побывали в «Космическом зоопарке»
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Юные жители Южнопортового побывали в «Космическом зоопарке» 

Управа Южнопортового района 19 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
В Центре социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД) «Истоки» района Южнопортовый состоялась встреча юных жителей с дизайнером, художником-иллюстратором и скульптором Федором Владимировым. Об этом сообщила специалист по PR учреждения Наталья Келиматова.
— Федор Алексеевич представил детям свою необычную коллекцию арт-кукол «Космический зоопарк». Ребята были удивлены такими поделками: на них смотрели «живые» космические существа диковинной окраски и причудливых форм, сделанные из папье-маше. Каждое существо имеет свою историю, характер и образ жизни, — пояснила Келиматова.
По ее словам, дети смогли не только посмотреть фигурки причудливых созданий и потрогать их, но и задать автору коллекции свои вопросы. (еп)
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