«Уехала без мужа»: Диброва столкнулась с неприятностями во время путешествия

29-летняя Полина Диброва вместе с детьми поехала в родной город Ростов-на-Дону, но доехать до близких светская львица так и не смогла. У супруги 58-летнего телеведущего прямо на трассе сломалась машина. На выручку Полине пришли неравнодушные автолюбители, которые при помощи прицепа из каната доставили машину Дибровой до места назначения.

Напомним, что от телеведущего Дмитрия Диброва модель из Ростова-на-Дону Полина Диброва в девичестве Наградова родила троих сыновей: старший Александр появился на свет в феврале 2010 года, средний Федор младше братика всего на три года в декабре ему исполнится пять лет, младший Илья родился в мае 2015 года. Поклонники уверены, что Полина сможет подарить супругу и долгожданную дочку, однако сама Диброва не торопится рожать, ведь эта беременность станет для многодетной мамы четвертой.

Полина Диброва не смогла доехать до дома (Фото: кадр из видео, которое Полина Диброва разместила в своем микроблоге)

После беременности Полине пришлось ограничивать себя в еде, так она набрала лишний вес. Согнать килограммы модели помогли занятия спортом, упражнения Диброва делала на специальном коврике для йоге вместе с новорожденным малышом.

Маленький Федя помогал своей маме (Фото: кадр из видео, которое разместила Полина Диброва в своем микроблоге)

Узнав о том, что у Полины сломалась машина, фанаты посоветовали модели не выезжать без супруга, который мог бы помочь ей в подобной ситуации на дороге.

«Уехала без мужа, а Дмитрий бы пригодился», «Ничего вам девушкам доверить нельзя», «Не стоило так красотами любоваться», «Мама на все руки», — поддержали Полину поклонники.