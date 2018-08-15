Прощание с великим человеком: Киевляне об Эдуарде Успенском

По мнению киевлян, он был великим человеком, которого будут помнить из поколения в поколение.

Он стал настоящим героем как для детей, так и для взрослых, внес большой вклад в воспитание и моральное развитие детей, считают жители столицы.

14 августа 2018 года скончался российский и советский писатель Эдуард Успенский в возрасте 80 лет.

Успенский известен как автор книг «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино» и других знаменитых произведений.

Кроме того, Успенский был автором сценариев к мультфильмам про Крокодила Гену и Чебурашку, приключения друзей из Простоквашино, цикла «Следствие ведут Колобки», «Пластилиновая ворона» и других.