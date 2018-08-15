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Родить в Москве: сколько это стоит?
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Родить в Москве: сколько это стоит? 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Центр планирования семьи и репродукции (ЦПСиР)
Цена контракта: от 90 000 рублей. Есть и бесплатный пакет услуг. По обменной карте принимают рожениц на бесплатные роды.
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Личный опыт: роды — платные VS бесплатныеЗа что именно платят те, кто решает заключить контракт с роддомом? Три героини нашего материала рассказывают. В стоимость контракта входит:
Прием акушера-гинеколога с 36-ой недели беременности
Пребывание в диагностической палате родблока
Родоразрешение: физиологические роды, роды путем кесарева сечения (ПКС), экстренное кесарево сечение (ЭКС)
Послеродовое размещение мамы и малыша в палате
Стационарная помощь для мамы после родов (осмотр только врачом, закрепленным за мамой)
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Перинатальный медицинский центр (ПМЦ)
Цена контракта: от 190 000 до 1 000 000 рублей
В стоимость контракта входит:
Прием акушера-гинеколога с 36-ой недели беременности
Пребывание в диагностической палате родблока
Родоразрешение: физиологические роды, ПКС, ЭКС  Пребывание в палате интенсивной терапии мамы и малыша
Послеродовое размещение мамы и малыша в палате
Стационарная помощь для мамы после родов (осмотры акушером-гинекологом, анализы, УЗИ, помощь в налаживании лактации и в уходе за ребенком)
Ежедневный осмотр ребенка врачом-неонатологом
Прием акушера-гинеколога с проведением УЗИ в течение 28 дней после родов
Все принадлежности и средства ухода для мамы и малыша
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1838658100329200229_2021826948"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.5609375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.5609375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Центр акушерства и гинекологии им. В. И. Кулакова
Цена контракта: от 60 000 до 130 000 рублей
В стоимость контракта входит:
Прием акушера-гинеколога с 36-ой недели беременности
Пребывание в диагностической палате родблока
Родоразрешение: физиологические роды, ПКС, ЭКС  Пребывание в палате интенсивной терапии мамы и малыша
Послеродовое размещение мамы и малыша в палате
Стационарная помощь для мамы после родов (осмотры акушером-гинекологом, анализы, УЗИ, помощь в налаживании лактации и в уходе за ребенком)
Ежедневный осмотр ребенка врачом-неонатологом
Прием акушера-гинеколога с проведением УЗИ в течение 28 дней после родов
Все принадлежности и средства ухода для мамы и малыша
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Роддом Европейского медицинского центра (EMC)
Цена контракта: около 1 000 000 рублей
В стоимость контракта входит:
Прием акушера-гинеколога с 36-ой недели беременности
Пребывание в диагностической палате родблока
Родоразрешение: физиологические роды, ПКС, ЭКС  Пребывание в палате интенсивной терапии мамы и малыша
Послеродовое размещение мамы и малыша в палате
Стационарная помощь для мамы после родов (осмотры акушером-гинекологом, анализы, УЗИ, помощь в налаживании лактации и в уходе за ребенком)
Ежедневный осмотр ребенка врачом-неонатологом
Прием акушера-гинеколога с проведением УЗИ в течение 28 дней после родов
Все принадлежности и средства ухода для мамы и малыша
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1821141671779517177_3669143666"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
5 советов акушера-гинеколога по выбору роддома и заключению контракта
Мария Кононенкова, врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог
Обратите внимание, чтобы в пакет услуг входил полный набор необходимых вам опций, чтобы потом не стало неприятной неожиданностью счет, который превзойдет ваши ожидания. Некоторые центры предлагают включить в контракт страховку стоимость от 15 до 20 тысяч, которая, в случае необходимости, покроет все непредвиденные расходы. Например, пребывание ребенка в реанимационной;
Важно, чтобы в роддоме была детская реанимация. Конечно, все мы думаем, что с нашим-то ребенком ничего не случится. Но это тот вопрос, в котором лучше, как говорят у нас, перебдеть! Есть чудесные врачи, о которых вы найдете сотни позитивных отзывов на просторах интернета, но они работают в роддомах, в которых нет реанимации.
Наконец, узнайте при заключении контракта, позволяет ли ваш роддом и врач свободное поведение в первой фазе родов. В некоторых центрах можно принимать ванну, душ, чтобы облегчить схватки. Возможно, это именно то, что вам нужно. Важно заранее проговорить или прописать эту опцию при оформлении договора;
Возможно, после рождения ребенка вам захочется находиться в палате вместе с мужем. Это важный момент. Многие перинатальные центры, несмотря на заоблачные цены на контракты, не позволяют супругу находиться с вами ночью в палате. Это стоит обговорить отдельно;
И обязательно подумайте о себе! Заключая контракт, многие будущие мамы обращают внимание на пункты, в которых прописаны такие вещи как реанимация для новорожденного, его пребывание с мамой в отдельной палате, но совсем забывают про себя. Я бы посоветовала обратить внимание на то, входит ли в контракт послеродовой осмотр матери. Понятно, что лечащий врач вас обязательно навестит, дежурный будет совершать ежедневный обход, но есть центры, в которых, помимо рутинного осмотра, предполагается и посещение мамы узкопрофильными специалистами: психологом, проктологом, маммологом, специалистом по грудному вскармливанию. Это очень важно, удобно и экономно.
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