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Денис Клявер показал, как его младший сын «сидит в котах»
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Денис Клявер показал, как его младший сын «сидит в котах» 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Четырехлетний мальчик порадовал поклонников звездного отца трепетным отношением к животным.
Известный певец Денис Клявер поделился с поклонниками забавным семейным видео. В ролике его младший сын Даниэль гладит котов. Мальчик не таскает животных за хвост и не пытается их всеми силами удержать возле себя. Даниэль нежно гладит кошку по шейке, а затем отпускает погулять.
Папа, я в котах сижу🤦‍♂️🤣🤣🤣 #котэ
Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)
14 Авг 2018 в 9:49 PDT  «Данечка, солнышко маленькое 😹😻🔥», «Такой нежный мальчик 👶», «Денис, так похож на Вас, только светленький!Какой славный мальчуган!Пусть растет здоровым, счастливым, удачливым и успешным!», «Чудесный, добрый ребенок!», «Котейки прикольные красивые, а сынуля большой Умничка ✌️👍Растите хорошенькими! 😘», — умилились поклонники Дениса Клявера в Instagram.
Отметим, Денис Клявер трижды отец: в браке со второй женой Юлией в 2001 году родился его сын Тимофей, в 2005 году появилась на свет дочь Эвелина (мама девочки — Ева Польна, экс-солистка группы «Гости из будущего»). С 2006 года исполнитель состоит в отношениях с возлюбленной Ириной, в 2010-м пара оформила брак, в 2013-м появился на свет третий малыш певца — сын Даниэль.
Кляверы 💪🏻❤
Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)
24 Июл 2018 в 5:58 PDT  Денис Клявер прекрасно общается со всеми своими детьми. Недавно он показывал забавное архивное фото своего старшего сына Тимофея. Молодому человеку на снимке всего 14 лет, и он явно чем-то недоволен.
Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)
8 Авг 2018 в 4:23 PDT  Отправлял Тимохе в директ инфо, и случайно закинул на его старую страницу, которую он забросил пару лет назад). Именно эта фотография крайняя в старом аккаунте. Юношеский максимализм на лицо!😆🤣😜💨 А ведь как вчера🤦‍♂️Улыбка тебе больше идет, сынок 😆😘🤘,
— подписал фото Денис Клявер.
«Ну БАААААТЬ! ЗАЧЕМ?» — не слишком радостно отреагировал Тимофей на решение отца поделиться архивным фото со своей аудиторией. В свое оправдание Денис Клявер поставил сыну много смайлов: «💁‍♂️🤭😄🤘🤝❤️».
Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)
23 Июн 2018 в 1:08 PDT  «Красивый пацан) каждый раз смотрю и улыбаюсь)) хороший мальчишка) и да. Ваша копия 😉», «Зашла на страничку Тимофея и обалдела… Как же вы похожи😃 😉», «Двое из ларца, одинаковы с лица✌», «Красавчик какой!👍», «Хороший парнишка!👍👍👍» — поразились сходству Тимофея с отцом подписчики в Instagram.
Кстати, в октябре 2017 года старший сын Дениса Клявера в своем блоге поделился фото с папой, которое до сих пор восхищает поклонников певца. Тимофею сделали такую же прическу, как у звездного отца, приклеили накладную бороду, и он стал абсолютной копией артиста.
Батя☝️
Публикация от @ timklyaver
5 Окт 2017 в 2:29 PDT  Несмотря на то что с мамой Тимофея певец уже не живет, с мальчиком они общаются прекрасно. Артист в курсе многих событий в жизни сына. Также он старается поддерживать прекрасные отношения и с дочерью от певицы Евы Польны. Эвелин, конечно, больше общается с мамой, но и с отцом любит проводить время.
Отпраздновали❤️ 👌🎂💥🎉🎈 #сднемрождениядоченька
Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)
7 Июн 2018 в 9:20 PDT  «Эвелиша самая творческая из всех моих детей по характеру. Она все близко принимает к сердцу, анализирует — очень эмоциональная. Эвелинка иногда бывает ежиком, но редко и непроблемно. Отдельное спасибо Еве за это счастье: быть отцом девочки это такой конкретный космос», — рассказывал артист.
А вот с мамой своего младшего сына Дани Денис Клявер живет в счастливом браке с июля 2010 года. Поэтому они с Ириной вместе воспитывают ребенка. «Дане уже почти 5, он просто маленький ураган. Стараюсь больше времени с ним проводить. Ни старшего сына, ни дочку в детстве я так часто не видел. Теперь я уже понимаю, как быстро летит время, когда ребенок маленький. Поэтому по возможности отменяю дела и мчусь домой», — говорит Денис Клявер.
Юнга, Боцман, Капитан 😜 Как думаете, кто из нас кто?
Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)
23 Май 2018 в 5:22 PDT  Подробнее о семье Дениса Клявера можно узнать в эксклюзивном интервью певца для «Летидора».
Фото: Instagram @denisklyaver
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