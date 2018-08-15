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Нежеланные дети чаще остаются одинокими во взрослой жизни
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Нежеланные дети чаще остаются одинокими во взрослой жизни 

Мир24 1 час назад
Незапланированные и нежеланные дети испытывают большие сложности со взаимоотношениями в своей взрослой жизни — к такому выводу пришли ученые из Университета Канзаса.
В психологии существует такое понятие, как «стиль привязанности». Оно касается того, как человек думает, чувствует и ведет себя в близких отношениях, сообщает Journal of Social and Personal Relationships.
Ученые провели исследование с 350 добровольцами, которых попросили рассказать об их отношениях с другими людьми, а также в родительской семье. Две трети из них были женщины в возрасте 18-68 лет. 56 участников считали себя нежеланными детьми, а 174 указали, что родители не планировали их появление. Остальные составили контрольную группу.
Оказалось, что и нежеланные, и незапланированные дети чаще испытывали неуверенность в том, что нужны кому-то, тревожились, стремились избежать близких отношений. Правда, к людям из второй категории это относилось в меньшей степени.
Травмированные в детстве могут быть излишне обеспокоены тем, что их могут бросить, либо, наоборот, преуменьшают важность близких отношений и пытаются подавить свои эмоции. Причем речь идет не только о романтических, но и дружеских, внутрисемейных связях.
Ученые провели другой эксперимент и попросили нескольких добровольцев просто представить, что они могли быть нежеланными детьми. Этого оказалось достаточно, чтобы люди ощутили тревогу и неуверенность — хотя их детские годы закончились 20, 30 или даже 40 лет тому назад.
«Наличие такого жизненного опыта увеличивает шансы того, что у людей будут проблемы и опасения в отношении доверия, близости и зависимости от партнеров», — отметил профессор психологии Университета Канзаса Омри Гиллат.
Люди могут оказаться не в состоянии построить долгие отношения, испытывают нехватку близости и гармонии. Те, кто не уверен в себе, чаще вступают во внебрачные связи и застревают в порочном круге расставаний и встреч.
Авторы исследования отметили, что родителям стоит трижды подумать, прежде чем сообщать детям, что их рождения не хотели или не планировали. Это может иметь очень сильные и долгоиграющие последствия.
«Мы часто думаем, что то, что произошло в прошлом, не будет так важно в настоящем, и время все лечит — люди просто продолжают свою жизнь. Для этого конкретного случая это не так. Это то, что остается, даже когда люди растут и становятся взрослыми, и негативно влияет на текущие отношения», — отметил профессор Гиллат.
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