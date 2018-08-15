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«Пусть мама услышит»*: психологи рассказали, какая жизнь ждет нежеланных детей
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«Пусть мама услышит»*: психологи рассказали, какая жизнь ждет нежеланных детей 

Вечерняя Москва 46 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В исследовании ученых приняли участие 350 человек.
Значительные сложности во взаимоотношениях испытывают те люди, которые были незапланированными или нежеланными детьми в семье. Об этом заявили ученые из Университета Канзаса.
Психологи знают о таком понятии, как «стиль привязанности». Оно касается того, как человек ведет себя в близких отношениях. В исследовании ученых приняли участие 350 человек. Они рассказали о своих отношениях с партнерами, а также в семье, где они выросли. Большую часть из них составили женщины в возрасте от 18 до 68 лет. Согласно отчету экспертов, 56 участников эксперимента назвали себя нежеланными детьми, а 174 человека заявили, что были зачаты случайно. Остальные добровольцы составили контрольную группу.
По итогам эксперимента, нежелательные и незапланированные дети чаще испытывали неуверенность в том, что нужны кому-либо. Они также тревожились и пытались избежать длительных отношений. Однако эксперты пояснили, что представителям второй категории это относилось менее всего.
Ученые утверждают, что эмоционально травмированные дети во взрослой жизни могут быть излишне обеспокоены тем, что их могут бросить. Они также могут придерживаться другой крайне степени — преуменьшают важность взаимоотношений с партнером и подавляют свои эмоции.
Итоги исследования опубликованы в Journal of Social and Personal Relationships.
Ранее ученые заявили, что является наибольшей угрозой для современного человека. По словам специалистов, такая беда, как ожирение, представляет собой наименьшую опасность. По мнению американских исследователей, человеку стоит опасаться одиночества, а также социальной изоляции (подробнее…).
«Пусть мама услышит»* — строчка из детской «Песни Мамонтенка»
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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