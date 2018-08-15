Спустя год: что Роузи Хантингтон-Уайтли думает о материнстве?

На церемонии открытии пространства Intersect By Lexus Роузи рассказала журналисту портала ET о сыне и первых впечатлениях о материнстве.

В июне 2017 года Роузи и актер Джейсон Стейтем впервые стали родителями — на свет появился их сын Джек Оскар (первые фото и подробности — тут). 31 декабря 2018 года звезд ждет еще одно событие — свадьба.

Сейчас малышу Джеку 13 месяцев. В интервью ET Роузи прокомментировала одно из памятных семейных фото, которое недавно разместила в Instagram. Тогда пара готовилась к премьере фильма «Мег: Монстр глубины».

«Семейные истории — это очень ценно. И это был один из тех моментов, когда мы успели сделать фото. Мы всегда фотографируемся, прежде чем покинуть дом, и Джек подбежал, чтобы быть с нами. Он был в подгузниках, но в итоге получился очень милый семейный кадр».

Роузи сказала, что ее любимая часть родительства — это любовь. И отметила, что после рождения ребенка, приоритеты очень сильно меняются.

«Все эти эмоции — это просто невероятно! В конце концов семья становится самой важной вещью в жизни и значит для вас все».

А еще модель дала совет всем настоящим и будущим мамам: «Будучи в статусе мамы с 13-месячным опытом не могу позволить себе раздавать советы. Но желаю всем мамам быть спокойнее. Это то, чему я пытаюсь научиться сама».