Скоро в школу: 5 коллекций для мальчиков и девочек к учебному году

До Дня знаний, 1 сентября, осталось чуть больше двух недель, поэтому мальчики и девочки со своими родителями уже вовсю готовятся к урокам — примеряют школьные образы от разных брендов одежды и аксуссуаров. Чтобы не тратить время на поиски в торговых центрах подходящей вам коллекции, мы предлагаем рассмотреть некоторые из них на OK-MAGAZINE.RU.

United Colors of Benetton

В новой коллекции для школьников у итальянского бренда огромный выбор: от строгой школьной классики до casual толстовок. Сказочность коллекции придали килты и шерстяные жилеты, сошедшие с фотографий прошлых времен. Кстати, в этом году Микки Маус празднует девяностый день рождения, и United Colors of Benetton украсил изображением Микки несколько толстовок.

В бутиках Tous появились рюкзаки для мальчиков и девочек под названием Back to school. Модные, удобные — они представлены в голубом и розовом цвете. На ярком принте, как вы уже догадались, икона бренда — мишка.

Шведская компания знает, как привлечь внимание к новой коллекции — нужно позвать звезд. Российские знаменитости вместе со своими детьми уже померили школьную одежду для мальчиков и девочек от H&M.

Юлия Барановская с дочерью Яной и сыновьями Арсением и Артемом

Снежана Георгиева с дочерью Софьей и сыном Георгием

Dolce&Gabbana

Итальянский модный Дом также представил новую коллекцию к учебному году. Классическая клетка, деним, разрисованные как будто бы фломастерами кеды и платья, рюкзаки в виде плюшевых игрушек — ребенок будет точно самым стильным в классе.

Choupette

В магазинах российского бренда Choupette представлен широкий ассортимент качественной детской одежды: от строгих школьных костюмов и торжественных нарядов до уютных пижам и удобной обуви. Коллекция школьной формы получила название «Колледж».