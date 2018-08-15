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Полицейские Южного Бутова провели разъяснительные беседы с молодыми семьями
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Полицейские Южного Бутова провели разъяснительные беседы с молодыми семьями 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
Капитан полиции Наталья Свиридова и начальник отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Надежда Павлочева вышли на улицы Южного Бутова с целью проинформировать родителей о мерах безопасности, которые необходимо придерживаться при нахождении малышей вблизи окон. Полицейские провели несколько десятков разъяснительных бесед с молодыми семьями, бабушками и дедушками, о том, как обезопасить своих детей от печальных последствий, которые могут произойти по причине любознательности малышей.
Молодые семьи получили специально разработанные МВД России памятки, в которых приведены советы о безопасности здоровья и жизни детей.
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