Полицейские Южного Бутова провели разъяснительные беседы с молодыми семьями

Капитан полиции Наталья Свиридова и начальник отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Надежда Павлочева вышли на улицы Южного Бутова с целью проинформировать родителей о мерах безопасности, которые необходимо придерживаться при нахождении малышей вблизи окон. Полицейские провели несколько десятков разъяснительных бесед с молодыми семьями, бабушками и дедушками, о том, как обезопасить своих детей от печальных последствий, которые могут произойти по причине любознательности малышей.