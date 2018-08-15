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«Голубые глаза у ребенка он считал позорными»: мужчина обвиняется в убийстве жены и сына из ревности
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«Голубые глаза у ребенка он считал позорными»: мужчина обвиняется в убийстве жены и сына из ревности 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Иркутске начинается громкий судебный процесс: мужчина обвиняется в жестоком убийстве жены и сына. Из ревности он нанес женщине и ребенку около ста ножевых ранений и попытался сбежать.
При виде журналистов в зале заседания подсудимый начинает заметно нервничать, то повернется к камерам спиной, то садится и закрывает голову.
В марте 2018 года жители Иркутска были шокированы чудовищным убийством. В квартире обнаружены тела матери и полуторагодовалого малыша. Полицейские насчитали около ста ножевых ранений: 20 у ребенка и 69 у женщины.
Практически сразу же был объявлен план «Перехват». И через несколько часов мужа убитой поймали на одном из дачных участков. С самого начала он не скрывал, что убил жену и ребенка. А на допросе повторял только одно слово: измена. Якобы в тот день отмечали семейный праздник, жене позвонил незнакомец. Из ревности мужчина схватил нож и начал бить им ребенка, а потом жену.
Мать убитой Елена до сих пор держится только на сильных успокоительных. Женщина едва сдерживает слезы. Выбор дочери она, конечно, не одобряла, но в личную жизнь не вмешивалась. Знала о скандалах, ссорах, думала, ну, а у кого их нет.
«Она всегда ему все прощала — и побои, и унижения, — рассказывает Елена Петрова. — Она потом мне сообщает: мама, он меня в ванной душил и чуть не задушил. Единственное, у ребенка голубой цвет глаз, и он потом не изменился. И он считал позорным этот цвет для мальчика».
Источник фото: телеканал «360»
Файсетдин Хабибулоев родом из Таджикистана. В Иркутск приехал в 2014 году, перебивался случайными заработками, последнее время работал на стройке. Изучал русский. В компании познакомился с будущей женой Натальей. Через год поженились, родился сын.
По словам матери, погибшая Наталья даже думала подать на развод. Но муж пригрозил, что отберет сына. И даже сегодня он не попросил у матери убитой прощения, а выяснял отношения. Долго и сбивчиво рассказывал о квартирах, своих командировках, подозрениях в измене. Но ни разу за первое судебное заседание не произнес слова «простите».
Следующее слушание назначено на 20 августа. Мужчине грозит пожизненное заключение.
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