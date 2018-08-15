Жителей Братеева научат профессионально фотографировать своих детей

Жители района смогут посетить бесплатный семинар по основам детского снимка, который пройдет в культурном центре «Братеево» 16 августа в 12:00. Информацию об этом редакции газеты сообщили представители КЦ.

Мастер-класс предназначен для родителей, желающих узнать основы фотомастерства и научиться делать удачные снимки своих детей. Гостям семинара расскажут о выигрышных позах, работе со светом и тенью, различных техниках съемки. Это занятие будет посвящено базовым знаниям об искусстве фотографии и поможет участникам понять, как происходит процесс съемки, чему необходимо уделить особое внимание, какие ошибки чаще всего допускают новички.

Семинар проведет руководитель фотостудии «ProLight» при культурном центре «Братеево» Анна Дроздова. Она входит в Топ 100 лучших фотографов ежегодной премии BICFP 2016, а также является лауреатом фотоконкурсов, сотрудничает с различными изданиями и снимает крупные мероприятия.

На мастер-класс можно приходить с детьми старше 6-ти лет, специально для них будет организована развлекательная программа. Кроме того, участники занятия смогут попрактиковаться в съемке своих чад под присмотром профессионала.

«Анна учит мамочек, бабушек, дедушек правильно фотографировать детей. В основном, данный мастер-класс предназначен для тех, кто хочет выставлять красивые снимки малышей на конкурсы. Ведущая семинара сама через это прошла, в итоге научилась и стала победителем премий детской фотографии и не только. Но мы ждем и тех, кто не планирует участвовать в конкурсах, а просто хочет иметь красивые снимки своих чад в семейном альбоме», — рассказала редакции сотрудница КЦ «Братеево» Александра Меланьина.