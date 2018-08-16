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Бывшая девушка Павла Табакова родила первенца
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Бывшая девушка Павла Табакова родила первенца 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
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Этой весной Маруся Фомина, известная российскому зрителю по ролям в картинах «Владение 18» и «Красная королева, вышла замуж за креативнымого директора кинокомпании „Небо“ Алексеея Киселева.
Несколько часов назад на личной странице продюсера в „Инстаграме“ появилось фото из палаты подмосковного госпиталя „Лапино“с ребенком на руках. „Наша дочь родилась сегодня“, — подписал он кадр на английском языке.
Известно, что ранее Фомина встречалась с сыном Олега Табакова и Марии Зудиной Павлом. Недавние роды стали для нее первыми. А вот у ее нынешнего избранника есть 16-летний сын Георгий от первой жены Майи Тархан-Моурави.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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