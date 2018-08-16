Бывшая девушка Павла Табакова родила первенца

Муж актрисы опубликовал первое фото малыша

Этой весной Маруся Фомина, известная российскому зрителю по ролям в картинах «Владение 18» и «Красная королева, вышла замуж за креативнымого директора кинокомпании „Небо“ Алексеея Киселева.

Несколько часов назад на личной странице продюсера в „Инстаграме“ появилось фото из палаты подмосковного госпиталя „Лапино“с ребенком на руках. „Наша дочь родилась сегодня“, — подписал он кадр на английском языке.