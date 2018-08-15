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Бывшая невеста Табакова родила от Киселева
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Бывшая невеста Табакова родила от Киселева 

News.ru 42 минуты назад
Экс-невеста Павла Табакова стала мамой. Радостной новостью поделился молодой отец Алексей Киселев. Для него это не первый ребенок.
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