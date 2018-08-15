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Продюсер Алексей Киселев и актриса Маруся Фомина стали родителями и показали дочь
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Продюсер Алексей Киселев и актриса Маруся Фомина стали родителями и показали дочь 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
25-летняя Маруся Фомина стала мамой.
Алексей Киселев в своем Instagram поделился с подписчиками радостной новостью: они с Марусей Фоминой впервые стали родителями. У пары родилась дочь. Продюсер не стал скрывать ее лица и уже опубликовал первое фото новорожденной дочки. Судя по локации, роды Маруси прошли в подмосковном госпитале «Лапино».
В комментариях фолловеры поздравляют молодых родителей с рождением девочки.
Напомним, о беременности Маруси стало известно в марте. Для молодой мамы этот ребенок стал первым. А вот у Алексея уже подрастет 17-летний сын Джордж от брака с Майей Тархан-Моурави. Фомина и Киселев официально оформили свои отношения 29 мая. Регистрация прошла в Грибоедовском ЗАГСе столицы.
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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