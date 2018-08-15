Максим Галкин показал забавное видео, как сын играет на рояле

Поклонники уверены, что в звездной семье растет талантливый мальчик.

Известный телеведущий Максим Галкин часто делится семейными видео и фото на своей странице в социальной сети Intagram. На этот раз звездный отец показал, как его сын внимательно наблюдает за игрой на рояле знаменитого композитора Раймонда Паулса . Затем четырехлетний ребенок старательно пытается повторить за маэстро хотя бы пару аккордов.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

15 Авг 2018 в 2:08 PDT Гарик, вдохновившись игрой Маэстро Раймонда Паулса, осваивает рояль,

— подписал видеоролик Максим Галкин.

«Здорово, талантливый мальчик, ну и девочка вообще СУПЕР, я восхищена Вашими детьми и Вами, будьте счастливы! 👏», «Дай Бог, чтобы такой ребенок, как Гарик, стал великим композитором», «Такой хорошенький мальчишечка растет!)))», «Как мне нравятся такие видео… где есть талант и непринужденность 👍🏻», «Это ж просто мимими, когда Аллочка и Максим смотрят на Гарри и Уважаемого Маэстро, как они работают в тандеме❤❤❤», «Гаррик красавчик. Купите ему небольшое электро пианино, пусть в детской играет 🎼🎹💝», — прокомментировали подписчики звездного отца в Instagram.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу еще в 2011 году, а недавно обвенчались. У них подрастают двойняшки — дочь Елизавета и сын Гарри. Детям в сентябре исполнится пять лет.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

11 Июн 2018 в 3:10 PDT Кстати, поклонники считают, что дочь Пугачевой и Галкина похожа на папу. На совместном фото телеведущего с Лизой многие разглядели, как девочка похожа на артиста, хотя раньше все были уверены, что малышка — копия Аллы Пугачевой.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

8 Авг 2018 в 10:07 PDT «А вот и нет… Она похожа на папу», « Папина красавица», «Раньше казалось, что Лиза на Аллу похожа, а теперь видно сходство и с папой», «Здесь доча и папа очень похожи», «Доча явно папина!», — комментируют подписчики Максима Галкина. Тем не менее все равно нашлись те, кто находил больше сходств у Лизы с Аллой Пугачевой, но большинство подписчиков все же разглядели, как много девочка обрела и благодаря отцу в своей внешности.

А недавно Лиза покорила поклонников звездной семьи своей сообразительностью. Максим Галкин поделился роликом с участием своей дочки. Девочка, которой в сентябре исполнится пять лет, объясняет папе, как можно сделать юбку из лепестков тюльпана.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

7 Авг 2018 в 8:10 PDT Лиза придумала из цветов делать платья. Вот делится модными секретами,

— рассказал Максим Галкин.

Поклонники, как всегда, пришли в восторг от рассуждений маленькой девочки. «У вас самая очаровательная девочка, которую я когда-либо видела!», «Эта малышка, поцелована Богом!Какая смышленая, я ее очень люблю!❤❤❤❤❤❤», «Молодец, юный дизайнер!», «Максим, какая же у вас доченька, просто чудо. Я таких деток никогда не видела. Счастья вашей семье и здоровья», «Ум-голова!☺️🤗😍 Модельеры, держитесь, растет новое поколение 😎😆», «Хороший словарный запас для ее лет», «Такая интересная девочка. В полном смысле этого слова. С удовольствием смотрю видео», — прокомментировали поклонники звездной семьи.

Максим Галкин часто радует подписчиков семейными видео. Так, недавно звездный папа рассказывал о занятиях арифметикой с дочкой. Телеведущий решил показать, как интересно считает Лиза. Несмотря на пока еще не очень понятные ей самой рассуждения, она приходит к верным выводам и правильному ответу.

Новая арифметика от Лизы 😘 #елизаветагалкина

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

25 Июл 2018 в 10:14 PDT Максим Галкин рассказывает и о талантах своего сына Гарри. Звездный папа делился видео, на котором мальчик душевно поет песни на понятном только ему языке.

Поют уже какие-то свои песни, танцуют свои танцы, работают с воображаемыми предметами, а так хотелось, чтобы хоть кто-то в семье не был артистом 😂😘 #яблокоотяблонипрямоукорнейлежит #гарригалкин #елизаветагалкина #дети #артисты

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

21 Июл 2018 в 1:49 PDT Фото: Instagram @maxgalkinru