Максим Галкин показал забавное видео, как сын играет на рояле 

Поклонники уверены, что в звездной семье растет талантливый мальчик.
Известный телеведущий Максим Галкин часто делится семейными видео и фото на своей странице в социальной сети Intagram. На этот раз звездный отец показал, как его сын внимательно наблюдает за игрой на рояле знаменитого композитора Раймонда Паулса. Затем четырехлетний ребенок старательно пытается повторить за маэстро хотя бы пару аккордов.
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
15 Авг 2018 в 2:08 PDT Гарик, вдохновившись игрой Маэстро Раймонда Паулса, осваивает рояль,
— подписал видеоролик Максим Галкин.
«Здорово, талантливый мальчик, ну и девочка вообще СУПЕР, я восхищена Вашими детьми и Вами, будьте счастливы! 👏», «Дай Бог, чтобы такой ребенок, как Гарик, стал великим композитором», «Такой хорошенький мальчишечка растет!)))», «Как мне нравятся такие видео… где есть талант и непринужденность 👍🏻», «Это ж просто мимими, когда Аллочка и Максим смотрят на Гарри и Уважаемого Маэстро, как они работают в тандеме❤❤❤», «Гаррик красавчик. Купите ему небольшое электро пианино, пусть в детской играет 🎼🎹💝», — прокомментировали подписчики звездного отца в Instagram.
Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу еще в 2011 году, а недавно обвенчались. У них подрастают двойняшки — дочь Елизавета и сын Гарри. Детям в сентябре исполнится пять лет.
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
11 Июн 2018 в 3:10 PDT Кстати, поклонники считают, что дочь Пугачевой и Галкина похожа на папу. На совместном фото телеведущего с Лизой многие разглядели, как девочка похожа на артиста, хотя раньше все были уверены, что малышка — копия Аллы Пугачевой.
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
8 Авг 2018 в 10:07 PDT «А вот и нет… Она похожа на папу», « Папина красавица», «Раньше казалось, что Лиза на Аллу похожа, а теперь видно сходство и с папой», «Здесь доча и папа очень похожи», «Доча явно папина!», — комментируют подписчики Максима Галкина. Тем не менее все равно нашлись те, кто находил больше сходств у Лизы с Аллой Пугачевой, но большинство подписчиков все же разглядели, как много девочка обрела и благодаря отцу в своей внешности.
А недавно Лиза покорила поклонников звездной семьи своей сообразительностью. Максим Галкин поделился роликом с участием своей дочки. Девочка, которой в сентябре исполнится пять лет, объясняет папе, как можно сделать юбку из лепестков тюльпана.
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
7 Авг 2018 в 8:10 PDT Лиза придумала из цветов делать платья. Вот делится модными секретами,
— рассказал Максим Галкин.
Поклонники, как всегда, пришли в восторг от рассуждений маленькой девочки. «У вас самая очаровательная девочка, которую я когда-либо видела!», «Эта малышка, поцелована Богом!Какая смышленая, я ее очень люблю!❤❤❤❤❤❤», «Молодец, юный дизайнер!», «Максим, какая же у вас доченька, просто чудо. Я таких деток никогда не видела. Счастья вашей семье и здоровья», «Ум-голова!☺️🤗😍 Модельеры, держитесь, растет новое поколение 😎😆», «Хороший словарный запас для ее лет», «Такая интересная девочка. В полном смысле этого слова. С удовольствием смотрю видео», — прокомментировали поклонники звездной семьи.
Максим Галкин часто радует подписчиков семейными видео. Так, недавно звездный папа рассказывал о занятиях арифметикой с дочкой. Телеведущий решил показать, как интересно считает Лиза. Несмотря на пока еще не очень понятные ей самой рассуждения, она приходит к верным выводам и правильному ответу.
Новая арифметика от Лизы 😘 #елизаветагалкина
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
25 Июл 2018 в 10:14 PDT Максим Галкин рассказывает и о талантах своего сына Гарри. Звездный папа делился видео, на котором мальчик душевно поет песни на понятном только ему языке.
Поют уже какие-то свои песни, танцуют свои танцы, работают с воображаемыми предметами, а так хотелось, чтобы хоть кто-то в семье не был артистом 😂😘 #яблокоотяблонипрямоукорнейлежит #гарригалкин #елизаветагалкина #дети #артисты
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
21 Июл 2018 в 1:49 PDT Фото: Instagram @maxgalkinru