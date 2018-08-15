Житель Зауралья в отместку жене похитил ребенка

Мужчина из города Далматово в Курганской области украл собственную дочь, чтобы отомстить бывшей супруге. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Общественник Александр Андрюков рассказал, что мужчине разрешили видеться с ребенком лишь в присутствии матери и в строго установленное время.

«Он не лишен родительских прав, но в этом году его осудили за то, что он пытался задушить жену, наказали годом ограничения свободы», — объяснил правозащитник.

Суд разрешил мужчине общаться с дочерью каждую первую и третью субботы месяца по два часа, а также в дни ее рождения. Однажды отец пришел забрать ребенка из садика вместе с адвокатом. «Заведующая не хотела отдавать ребенка, но, пока второй отвлекал ее и воспитателя, мужчина увел дочь», — рассказал Андрюков.

Подозреваемый увез малышку в Ханты-Мансийск, где работает и снимает жилье. Общественник заявил, что это не только психологическая травма для девочки, которая привязана к матери, но и угроза ее здоровью. Ранее семья переехала из Югры, поскольку ребенок болел из-за неподходящего климата.

«При осмотре у участкового педиатра в прошлом году у ребенка нашли гнойные воспаления на головке, лечили у дерматолога. Со слов матери и врачей, она заболела как раз из-за перемены погодных условий», — рассказал общественник.

Он считает, что таким образом отец хотел отомстить бывшей супруге, потому что та требовала алименты. Сообщается, что мужчину останавливали на посту ГИБДД в Ханты-Мансийске, но отпустили. На данный момент местонахождения ребенка неизвестно.

Правоохранители ведут проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.