В Сети умились трогательным отношениям Ляйсан Утяшевой и ее дочки

Звездная мама редко показывает детей публике.

33-летняя гимнастка, телеведущая поделилась с поклонниками милым семейным фото. На снимке маленькая дочка София крепко обнимает звездную маму. Ляйсан Утяшева, по мнению поклонников, выглядит невероятно счастливой в этот момент.

Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva)

15 Авг 2018 в 6:21 PDT «Какие вы сладкие 💕👍», «Самые сладенькие моменты, когда малыш тебя за шею обнимает и еще головушку на плечо кладет, прямо сердце замирает)», «Счастья и любви вашей семье 💞 добра и гармонии 💞», «И пусть весь мир подождет!», «Слааадость, радость, счастье мамино😍😍😍❤️❤️❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻», «Как трогательно! Прекрасная мама, славные дети! От души и сердца — счастья и всех благ! 👍💐», «Милота и доброта, и красота сплошная!», — умилились подписчики Ляйсан Утяшевой в Instagram.

Кстати, Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми путешествуют по Испании. Звездная чета часто приезжает в эту страну вместе с сыном и дочерью. В соцсетях супруги щедро делятся кадрами семейного отдыха. В этот раз семейство отправилось в Барселону, где они остановились в одном из самых роскошных отелей в центре города.

Обычно супруги не публикуют фото детей, так как хотят оградить их от публичности. Однако в этот раз Павел Воля сделал исключение и разместил на своей странице в Instagram кадр с пятилетним Робертом и трехлетней Софией. На фото дети увлеченно рассматривают интерьер знаменитого Дома Бальо. Это жилой дом, построенный в 1877 году для текстильного магната Жозепа Бальо-и-Касановаса и перестроенный архитектором Антони Гауди в 1904—1906 годах. Видимо, необычное здание так впечатлило детей, что они немедленно захотели стать архитекторами.

Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial)

13 Авг 2018 в 12:57 PDT Оба ребенка теперь хотят быть не просто архитекторами, а именно «Гаудями». Неизгладимое впечатление на детские умы. Говорят, как в мультике побывали. На этой фотографии моя физиономия обрабатывает эту мысль,

— так подписал фото артист.

Напомним, Ляйсан и Павел женаты с 2012 года. В 2013 году родился их сын Роберт, а в 2015 на свет появилась дочь София.

👨‍👩‍👧‍👦❤☀#остановитемгновение Holiday with family! #holiday

Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva)

25 Июл 2017 в 5:51 PDT Фото: Instagram @liasanutiasheva