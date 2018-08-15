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В Сети умились трогательным отношениям Ляйсан Утяшевой и ее дочки
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В Сети умились трогательным отношениям Ляйсан Утяшевой и ее дочки 

Letidor.ru 25 минут назад
Фото: Letidor.ru
Звездная мама редко показывает детей публике.
33-летняя гимнастка, телеведущая поделилась с поклонниками милым семейным фото. На снимке маленькая дочка София крепко обнимает звездную маму. Ляйсан Утяшева, по мнению поклонников, выглядит невероятно счастливой в этот момент.
Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva)
15 Авг 2018 в 6:21 PDT  «Какие вы сладкие 💕👍», «Самые сладенькие моменты, когда малыш тебя за шею обнимает и еще головушку на плечо кладет, прямо сердце замирает)», «Счастья и любви вашей семье 💞 добра и гармонии 💞», «И пусть весь мир подождет!», «Слааадость, радость, счастье мамино😍😍😍❤️❤️❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻», «Как трогательно! Прекрасная мама, славные дети! От души и сердца — счастья и всех благ! 👍💐», «Милота и доброта, и красота сплошная!», — умилились подписчики Ляйсан Утяшевой в Instagram.
Кстати, Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми путешествуют по Испании. Звездная чета часто приезжает в эту страну вместе с сыном и дочерью. В соцсетях супруги щедро делятся кадрами семейного отдыха. В этот раз семейство отправилось в Барселону, где они остановились в одном из самых роскошных отелей в центре города.
Обычно супруги не публикуют фото детей, так как хотят оградить их от публичности. Однако в этот раз Павел Воля сделал исключение и разместил на своей странице в Instagram кадр с пятилетним Робертом и трехлетней Софией. На фото дети увлеченно рассматривают интерьер знаменитого Дома Бальо. Это жилой дом, построенный в 1877 году для текстильного магната Жозепа Бальо-и-Касановаса и перестроенный архитектором Антони Гауди в 1904—1906 годах. Видимо, необычное здание так впечатлило детей, что они немедленно захотели стать архитекторами.
Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial)
13 Авг 2018 в 12:57 PDT  Оба ребенка теперь хотят быть не просто архитекторами, а именно «Гаудями». Неизгладимое впечатление на детские умы. Говорят, как в мультике побывали. На этой фотографии моя физиономия обрабатывает эту мысль,
— так подписал фото артист.
Напомним, Ляйсан и Павел женаты с 2012 года. В 2013 году родился их сын Роберт, а в 2015 на свет появилась дочь София.
👨‍👩‍👧‍👦❤☀#остановитемгновение Holiday with family! #holiday
Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva)
25 Июл 2017 в 5:51 PDT  Фото: Instagram @liasanutiasheva
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