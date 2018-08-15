Как справиться с апатией и начать заниматься собой

Вопрос: Хочется кому-то поплакаться и попросить о помощи. Мне 29 лет, я 4 года назад развелась с мужем, с которым мы были женаты просто из-за моей беременности. Мне казалось тогда, что это единственный выход — выйти замуж за отца ребенка. Но жизнь показала — лучше жить счастливо и своими счастливыми лицами радовать ребенка по отдельности, чем лишь бы как-то, но вместе. Мне в отличие от бывшего мужа меньше везет в отношениях после развода. Он почти через неделю стал жить с женщиной, с которой хотел мне изменить еще в браке, а мне до сих пор отвратительны мужчины, хотя и до замужества отношения не особо клеились. Я уже чувствую стыд, что не вступаю вообще ни в какие отношения, и даже ухаживать за собой не стремлюсь. Отъелась до 84 кг., а до родов весила 60, и не пытаюсь что-то изменить. Мне хочется только плакать и жалеть себя. Забочусь только о состоянии лица — ввела ботокс в слишком напряженные мышцы на лбу, так как устала уже смотреть на свое суровое лицо. Мне жаль людей, которые со мной общаются, потому что я уставшая и неинтересная. Жизни никакой нет, кроме работы и ребенка. Счастливые моменты случаются так редко, что это скорее случайность, чем я намеренно что-то хорошее для себя делаю. Мне страшно за себя, я вообще не понимаю, чего хочу и как себе помочь. Как заставить себя пойти в спортзал и перестать тратить деньги на еду? Или начать вкладывать их в развитие, я давно хотела заниматься вокалом. Я столько ем, что хватило бы на репетитора по вокалу раз в неделю точно. Как мне справиться с этой апатией и обращать внимание на свои желания? Ответ: Привет! Злой проводник по имени Сукажизнь высадил тебя на станции «Безнадега». Но остаться там и ныть, а не запрыгнуть в ближайший экспресс и умчаться навстречу новому счастью — это уже твое решение. Прежде чем обращать внимание на свои желания, неплохо бы с этими желаниями определиться. Ты говоришь об отношениях с мужчинами, как о досадной необходимости. «Я уже чувствую стыд, что не вступаю вообще ни в какие отношения» — а кто сказал, что иметь партнера — это обязательно? Хотя я знаю кто: родственники, подруги, коллеги и вся наша массовая культура. Ты уже достаточно взрослая девочка, чтобы послать к черту стереотипы и сосредоточиться на том, чего хочешь, а не том, что от тебя требуют. Если тебе комфортно без мужчины или ты не готова к отношениям — не нужно заморачиваться поисками и грызть себя за то, что все еще одна. Хватит с тебя одного вымученного брака.

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Если отношений все-таки хочется, но они не складываются, значит, нужно понять, почему так происходит. Когда с порога заявляешь миру, что ты «уставшая и неинтересная», стоит ли удивляться, что за окном не маячит очередь из парней, желающих пойти с тобой на свидание?

У тебя очень здравые мысли и хорошие цели — похудеть, заняться вокалом, развиваться. Но вот засада — единственному человеку, который может тебе помочь, «хочется только плакать и жалеть себя».

Это как фигачить себе молотком по пальцу, орать от боли и спрашивать: «Как это прекратить?!». Просто убери молоток — в данном случае вместо него в твоих руках самоуничижение. Ты зря надеешься, что окружающие проникнутся твоим состоянием — мазохисты мало у кого вызывают жалость.

Не забывай, что ты ушла из неудачного брака, чтобы «радовать ребенка счастливыми лицами», а не заражать своей апатией. У тебя есть прекрасное вдохновение — твой малыш. Это то, ради чего стоит любить себя, ведь он учится жить, глядя на свою маму. Сейчас ты для него отражение мира.

Справиться с апатией можно только одним способом, и ты его хорошо знаешь, — оторваться от дивана и начать действовать. Не жди нужного настроения, не пытайся «морально настроится», прими волевое решение и просто нырни в жизнь, которую ты полюбишь. Хочешь помощи, вот тебе конкретные советы:

Иди и купи абонемент в ближайший фитнес-клуб. Не задумывайся, есть ли на это деньги, время, силы, бери и делай. В идеале хорошо бы взять с собой подругу, чтобы вы подстегивали друг друга, но это не обязательно. Так как с мотивацией у тебя проблемы, домашние тренировки не для тебя. Купишь абонемент, да подороже, — будет жалко терять потраченные деньги. После первой недели занятий прогуливать будет стыдно перед тренером.

Ищи репетитора по вокалу и иди на пробное занятие. К черту размышления «нужно ли мне это», смущение и прочие демотиваторы. Первые несколько занятий, как и со спортом, возможно, будут диким стрессом. Продолжай ходить на них машинально, это нужно перетерпеть. Дальше спорт, вокал, путешествия с ребенком (даже до ближайшего парка), удовольствие от жизни и любовь к себе войдут в привычку.

Займись своим психическим здоровьем. Подумай о том, чтобы обратиться к психологу, только имей в виду, что он тоже не решит проблемы за тебя. Если персональная помощь — это слишком дорого для тебя, рассмотри альтернативные варианты, о которых мы уже писали.

Найди еще какое-нибудь занятие. Запишись на танцы, сделай ремонт, стань добровольцем в приюте для животных. Наполни свою жизнь чем-то поинтересней еды. Переключи внимание, и аппетит умерится сам собой.

Считай, что помощь у тебя есть, принять ее или нет — твое дело.