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Анастасия Стоцкая порадовала поклонников фото с годовалой дочкой
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Анастасия Стоцкая порадовала поклонников фото с годовалой дочкой 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Звездная мама души не чает в своей малышке.
Певица Анастасия Стоцкая в своем личном блоге показала семейное фото. На снимке звезда держит на руках свою маленькую дочку Веру. Малышка с интересом разглядывает бретельку от маминого платья и не обращает внимания на камеру.
Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)
13 Авг 2018 в 2:11 PDT  «Какая ягодка)) чудо!», «Какая куколка дочка😊», «Ой какая лапочка милая. Настенька, какая у тебя доченька красивая, и так уже подросла. Славная девочка. 💖😙», «А Верочка очень похожа на Сашу! Правда? Или мне показалось?такие красивенькие детки у Вас, Настя!💞», «Ой какая шоколадка, маленькая брюнетка 💕», «Маленькое очарование!», «Сладкий ангелочек. 😘😘», — прокомментировали трогательный снимок поклонники звездной мамы.
Напомним, Анастасия Стоцкая является мамой двух замечательных детей от мужа, ресторатора Сергея. Старший Александр родился 7 лет назад. Также звезда растит маленькую дочку Веру, которая появилась на свет 7 мая прошлого года. О второй беременности певицы стало известно в начале декабря 2016 года. Во время беременности Анастасия Стоцкая долгое время продолжала активно работать. Так, она гастролировала по России с мюзиклами и спектаклями, а также участвовала в различных телевизионных съемках и концертах.
Необыкновенное счастье наблюдать, как детки растут, взрослеют, как развиваются их взаимоотношения, как они любят друг друга… 💞Как братик👦🏻 обнимает, целует, защищает сестренку👧🏻, играет с ней, скучает без нее, а она бежит к нему, тянет ручонки… 🤗Высшее наслаждение для мамы…😍🙏
Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)
14 Июл 2018 в 4:56 PDT  Кстати, на первый день рождения Верочке подарили золотые серьги с небольшими бриллиантами в виде сердечек. Однако прокалывать уши девочке звездная мама пока не торопится.
Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)
30 Май 2018 в 1:37 PDT  Маленькие бриллиантики-сердечки сразу привлекли внимание малышки, ведь все знают, как девочки неравнодушны ко всему блестящему😉. Но я все еще не могу определиться, когда прокалывать ей ушки. Говорят, что в таком возрасте еще рановато,
— написала Анастасия Стоцкая.
#massagetherapy ❤️😍
Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)
6 Июл 2018 в 2:25 PDT  А в июле сыну Анастасии Стоцкой исполнилось 7 лет. Звездная мама трогательно поздравила своего ребенка с днем рождения.
Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)
16 Июл 2018 в 2:59 PDT  ❤️Любимый наш сыночек❤️ С днём рождения!🎉🎁 #7 ❤️ Будь счастлив моя жизнь🙏🏻 Я очень хочу всегда быть тебе другом, а если вдруг у меня не будет получаться, пожалуйста помоги мне❤️❤️❤️❤️❤️❤️🎈🎈🎈🎈
— поздравила сына Анастасия Стоцкая.
Близкие люди и поклонники творчества Анастасии Стоцкой тоже решили присоединиться к поздравлениям. «Настенька, поздравляем от всей души нашего племяша! Пусть растёт здоровеньким и умненьким на радость родителям и себе в удовольствие! А другом он тебе будет всегда. Ты прекрасная мама👌❤️🌈🤸‍♀️🙌😍😍🌟🌟», «Сашку с Днем Рождения, пусть будет здоровый, продолжает радовать, любить и уважать родителей, и пусть у него будут самые верные друзья!», «Космос!))) как круто😍😍😍 с днем рождения Сашу! Пусть растет крепким, сильным, здоровым, веселым и добрым мальчишкой😍🙌🏻✨🍬», «С днем рождения любимого сыночка! Поздравляю маму тоже! Здоровья, семейного счастья, любви! 🎂🎂🎂💐», «С днем рождения, твоего главного мужчины в жизни🙏🏼☀️», — написали пожелания юному Саше в соцсетях.
Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)
27 Июн 2018 в 8:06 PDT  Фото: Instagram @100tskaya
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