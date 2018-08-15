В калининградском перинатальном центре родилась первая за два года тройня

В региональном перинатальном центре 38-летняя калининградка родила сразу двух девочек и мальчика. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Малыши появились на свет 8 августа. Несмотря на то, что родились они раньше положенного срока, весили они от 2,3 до 2,8 кг. В настоящее время новорождённые находятся в одной палате с мамой, говорится в сообщении.

За неполные девять лет в калининградском областном перинатальном центре на свет появились 48 тройняшек и более 1,3 тыс. двойняшек. За первые шесть месяцев текущего года врачи приняли здесь 148 двоен.