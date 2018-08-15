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Единороссы погасят долг по ипотеке за детей, которых банк выселяет после смерти матери
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Единороссы погасят долг по ипотеке за детей, которых банк выселяет после смерти матери 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Решение о сборе средств депутатами было принято единогласно на внеочередном заседании фракции.
Средства аккумулируются в Фонде поддержки регионального сотрудничества и развития партии. Фонд свяжется с банком и семьей Березиных. После сбора необходимой суммы будет подписано мировое соглашение с банком.
«Семья Березиных оказалась в тяжелой жизненной ситуации из-за долгов по ипотеке, практически без средств к существованию, поэтому депутаты «Единой России» не могли остаться в стороне и приняли решение оказать финансовую помощь и погасить долг этой семьи. Мы соберем необходимые средства, чтобы они могли и дальше жить в собственной квартире. Большая часть средств уже собрана. В ближайшие дни обязательно навестим семью, чтобы сообщить им эту новость», — сказал председатель фракции «Единой России» в заксобрании Челябинской области Владимир Мякуш.
В семье воспитываются трое детей — 13, 6 и 5 лет. Несколько лет назад мать мальчиков Юлия Березина, бывшая к тому времени в разводе с их отцом, взяла квартиру в ипотеку. Спустя некоторое время, женщине сократили заработную плату, а потом уволили с работы. В результате задолженность по ипотечным выплатам начала расти. Как рассказал отец детей Алексей Березин, женщине стали поступать угрозы от коллекторов, в том числе, в отношении детей.
Находясь в стрессовой ситуации, Березина три года назад ушла из жизни. Все заботы о содержании семьи легли на плечи бывшего супруга.
Резонансная история многодетной семьи стала достоянием общественности после того, как отец несовершеннолетних обратился за помощью к омбудсмену РФ.
Сумма долга несовершеннолетних детей составляет около 850 тыс. рублей, а с учетом процентов и неустойки — 947 тыс. рублей. Банк решил взыскать квартиру через суд и выиграл дело в первой инстанции. 16 августа облсуд рассмотрит апелляцию семьи Березиных, которая не согласна с суммой долга.
Напомним, ранее ФедералПресс писал, что трое несовершеннолетних детей могут оказаться на улице из-за того, что после смерти их матери в наследство им досталась задолженность по ипотеке. Теперь банк требует ее погасить и решение о взыскании задолженности и квартиры уже принято судом.
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