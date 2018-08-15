В Москве прошла мини-олимпиада для детей, преодолевших тяжелые заболевания

В девятый раз в Москве прошли Игры победителей, участниками которых по традиции стали дети, преодолевшие тяжелые заболевания и сумевшие вернуться к обычной жизни. Проект был придуман и воплощен волонтерами фонда «Подари жизнь», созданного более десяти лет назад для поддержки детей с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями. Уже после первых случаев выздоровления детей активисты фонда поняли, что на этом их помощь не должна заканчиваться и придумали проект мини-олимпиады.

Как говорит учредитель фонда актриса Чулпан Хаматова : «Мы хотим, чтобы участники „Игр победителей“ до конца поверили в себя после долгого и сложного лечения, когда их жизнь была полна ограничений». «Ребенок выздоровел, а дальше оказывается, что болезнь дала ему не только опыт, но и новые страхи, ограничения, комплексы. Поэтому нужна реабилитация после долгих месяцев, а иногда и лет, проведенных в больничной палате», — рассказывает она. «После этих Игр одна девочка написала нам в книге отзывов: „Спасибо за возможность забыть об инвалидности и боли“. А другая встала с инвалидной коляски и прошла дистанцию ходьбы на костылях. Многие родители говорят, что дети наконец-то перестают бояться жить активной, нормальной жизнью, перестают чувствовать себя изолированными от мира. И это то, ради чего мы и делаем Игры», — говорит Хаматова.

Основная задача Игр — показать, что рак излечим. Потому что иногда, хоть и через годы, дети возвращаются в обычную жизнь. Разные дети — от 7 до 16 лет, прошедшие через разные онкологические заболевания. Иногда вообще нельзя понять, что они чем-то болели. При этом участники по-настоящему соревнуются в шести видах спорта.

Мероприятие с самого начала проходит на высоком уровне. Например, уже в первый год в Играх приняли участие около двухсот детей из восьми стран мира. В этом году в Москву приехали уже почти 600 участников из 14 стран. Россию представляют дети из 32 регионов, большую помощь им оказывают региональные фонды и иногда — местные власти. По условиям проведения соревнований, организаторы берут на себя все расходы по проживанию, питанию и транспортировке детей в Москве, но до столицы им приходится добираться собственным ходом. Обычно это решается с помощью местных фондов. Однажды дорогостоящую поездку участницы Игр из Магадана профинансировало региональное правительство.

«Конечно, «Игры победителей» не были бы возможны без помощи спонсоров», — отмечает в этой связи Чулпан Хаматова. «Это компании, которые направляют на организацию мероприятия свои рекламные бюджеты. Фонд „Подари жизнь“ пожертвования на организацию Игр не тратит», — рассказывает она.

Вообще вопрос финансирования связан с рядом проблем, поскольку, согласно уставу, тратить деньги благотворителей, присланные на лечение детей, фонд не может. И хотя у «Подари жизнь» есть свой пул компаний-спонсоров, не все их средства можно использовать. Например, на проведение масштабных мероприятий не могут идти деньги, проведенные самой компанией через балансовую строчку «благотворительность». Поэтому фонд создал автономное некоммерческое объединение «Игры Победителей», которое может использовать для подготовки и проведения Игр, что позволяет привлекать к работе спонсорские бюджеты.

Последние три года главным, генеральным спонсором Игр победителей является компания «Гослото», входящая в состав холдинга S8 Capital. Основатель холдинга Армен Саркисян принимал личное участие в работе фонда с момента его создания. «Вот уже три года подряд „Гослото“ — генеральный партнер Игр», — рассказывает Чулпан Хаматова. «Это значит, что без участия компании ничего не могло бы состояться: приезд детей, их расселение, сам праздник и многое другое. А еще это не только спонсорский вклад, это личный вклад в наш праздник многих сотрудников компании — я каждый год вижу у нас на Играх волонтеров в желтых футболках „Гослото“», — подчеркивает она. Хаматова также отмечает, что «с Арменом Меружановичем мы дружим более 10 лет, он поддерживает нас во многих проектах. И всегда выручает нас в самых сложных, казалось бы, безвыходных ситуациях».

Волонтерская помощь — еще одна важная составляющая, без которой проведение Игр было бы невозможно. «Это люди, которые абсолютно безвозмездно все свое свободное время тратят на то, чтобы организовать приезд участников, встретить их, придумать им тут культурную программу и многое другое. Кстати, артисты и спортсмены, которые приходят награждать детей и просто поддержать их — тоже волонтеры», — рассказывает Чулпан Хаматова.

Волонтерская армия — это важная составляющая работы любого фонда. А «Подари жизнь» — один из лидеров российского волонтерского движения. Только в Москве несколько тысяч человек оказывают поддержку восьми больницам: играют с маленькими пациентами, читают им книги, показывают спектакли, дежурят в донорском call-центре, покупают хозяйственные средства, возят детей на машинах. Работа требует определенных эмоциональных затрат, но «Игры победителей» легко их компенсируют.

«Это, конечно, фестиваль какого-то чистого восторга», — делится своими впечатлениями организатор Игр, бессменный руководитель проекта «Игры Победителей» Надежда Кузнецова . «По энергии и вовлеченности детей в соревнования ты никогда не подумаешь, что еще недавно они переносили бесконечные сеансы химиотерапии. Они бегают, они соревнуются, они болеют друг за друга, они кричат. Как мама двоих детей я много внимания обращаю на мам выздоровевших детей. Казалось бы, все, можно забыться, болезнь отступила, но они так привыкли жить в постоянном напряжении, что это, кажется, никогда не закончится. Но именно на стадионе я стала ловить этот момент, когда мам вдруг отпускает и они забывают о пережитом тяжелом опыте. Это все очень много стоит и для них самих, и для нас, волонтеров, которые устраивают для них праздник», — рассказывает она.

Как отмечает Надежда, волонтеры с удовольствием записываются на Игры. Обычно в них принимает участие до 600 волонтеров-вожатых. Вожатый проводит с детьми пять дней, плюс — принимает участие в экскурсионной и концертной программе.

Надежда также рассказала немного об истории движения. «В 2006 пришла в больницу, еще даже фонда не было, просто пошли делать новогодний праздник детям в больнице и остались. „Три года была волонтером, и Игры выросли из больничного волонтерства. Находясь в больнице, проживая с ребятами все, хочется перенести внимание от проблем: кровь, деньги, лекарства, хочется показать, что работа не заключается в проблемах. Ведь многие дети выздоравливают“, — подчеркивает Кузнецова.

По ее словам, после того как в 2010 году стали проводить Игры победителей, волонтерство приобрело еще один дополнительный смысл. „Ты видишь тех же детей не в больничных палатах. И уже не жалость, не желание помочь. Ты испытываешь огромное счастье. Дети сумели победить, выздороветь, закалить свой характер“, — подводит итог Надежда Кузнецова.