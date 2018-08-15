«Откуда берутся дети?» Реддит присылал парню вопросы — а тот донимал ими ворчливую маму за рулём3

Пользователь реддита raheemthegreat провёл на реддите серию вопросов и ответов — но с одним «но». Отвечала на них ничего не подозревающая и слегка раздражённая мама парня, с которой тот ехал в машине во время длительной поездки.

Парень запустил тред в сообществе r/AMA («ask me anything» / «спроси меня что угодно» 12 августа. Он представился как «раздражённая мама во время семейной поездки», но пояснил ситуацию: самом деле он её сын, едущий с ней в одной машине. И пообещал задавать ничего не подозревающей маме за рулём любые вопросы, которые зададут в треде.

Пользователи не преминули воспользоваться возможностью довести маму без риска огрести оплеуху и испортить отношения.

«Ты уже доехала?» *раздражённое ворчание*

«Откуда берутся дети?» Мама молчит, папа смеётся

«А луна на самом деле сделана из сыра? Как бы выглядели кресла, если бы наши коленки гнулись в другую сторону?» (все в машине косо на меня смотрят) Мама: «Тебе 23 года, веди себя соотсветствующе»

«Есть хентай почитать, мне скучно?» Мама: «Что это такое?»

«Если бы у тебя не было выбора, кого бы из нас ты продала?» «Почему ты это спрашиваешь? О чём ты вообще сейчас думаешь?»

«Стой, я, кажется, забыл кое-что дома. Мы можем развернуться и вернуться назад?» «Что ты оставил? Мы не будем разворвачивться, что забыл, то забыл, мелкий нигга» «Это чёрная мама, сто пудов»

«Мы можем сделать остановку? Мне надо в туалет». *игнорирует меня*

«Каковы мои шансы на то, что меня высадят на обочине? Или оставят в пункте назначения и вернутся домой без меня?» «Продолжай задавать эти чёртовы вопросы и скоро выяснишь».

«Куда ты едешь?» «На луну, помолчи».

«Кто твоё любимый ребёнок?» «Не ты» (спасибо, реддит…)

«Ты уже пообедала?» «Ты же был с нами».

«Ты не против, если я пописаю в эту бутылку? Она только наполовину полная» «Делай, что пожелаешь, мне [пофиг]»

«Ааа, это навевает воспоминания о том, как в моём детстве мы все вчетвером забивались в машину и ехали через половину страны». Я: *прочитал этот комментарий от своего лица* Мама: «О чём ты, [блин], вообще? Ты даже не четвёртый…?» Мама позже: «Мы даже не ездили через всю страну ни разу».

«Какой твой любимый цвет?» Мама: «Жёлтый» Сестра, которая слишком много раскрывает рот: «Оу, ты не знаешь любимый цвет собственной матери?»

«В чём смысл жизни?» «В деньгах, нигга, почему ты взялся размышлять о смысле жизни?»

«Какой самый странный предмет ты находила в чужом доме?» «Длинная история о том, как она работала медсестрой» «Расскажи!» «Она нашла плаценту на чьём-то ночном столике» «Какого [хрена]»

«Со сколькими парнями ты встречалась до того, как встретила папу?» Папа: «Ни с одним» Мама: «Ага»

«Можно я высуну голову из окна?» «Да, высунь. Надеюсь, ты вывалишься».

«Можно мне моноксида дигодрогена (воды)?» «Можно мне чего?»

«Шоколадное молоко производят коричневые коровы?» (Вы что, пытаетесь добиться, чтобы меня вышвырнули?) «Я сказала, веди себя как подобает взрослому»

«Где меня зачали?» *игнорирует меня*

«Насколько просто вывести мочу из автомобильного сиденья?» «Ну нет, ты не настолько тупой».

«Напомни, сколько тебе лет?» (её день рождения был два дня назад) «Не беспокойся об этом»

«Знаешь ли ты Шляпника?» [отсылка к цитате из «Шрека»] *игнорирует меня*