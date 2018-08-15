Дикие истории пострадавших от педофилов: «Они и сегодня ведут охоту»

В минувшем июле все СМИ облетели две страшные вести о смерти детей. Пятилетняя малышка из Серпухова и девятилетняя девочка из Белгородской области стали жертвами садистов-насильников. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» выходили на их поиски. Но помочь детям было уже невозможно. Поисковики запустили в соцсетях флешмоб: под хештегом #давайнескажеммаме жители России признаются в том, как в детстве столкнулись с сексуальным интересом со стороны взрослых. Волонтеры подчеркивают: со времён нашего детства эти люди никуда не делись, они и сегодня ведут охоту. Но в силах родителей научить детей правилам безопасности, объяснить, как вести себя в такой ситуации, и тем самым уберечь от страшных последствий.

Мы публикуем подборку откровений тех, кто сейчас уже вырос, но в детстве стал или почти стал жертвой педофилов и извращенцев. Все истории представлены анонимно, больше можно найти в соцсетях под хэштегом #давайнескажеммаме (орфография и пунктуация авторов сохранены).

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«Мне было 8 лет. Я к подружке пошла, ее дома не было. Слышала, что кто-то по лестнице идёт, зачем-то спряталась за мусоропровод. Ну эта тварь туда и пришла. Сказал, что в пакете пистолет и он меня застрелит, если буду кричать или маме расскажу. Я и не рассказывала. Никому и никогда. А смысл…»

«Я никогда не смогу разместить эту историю у себя, но со мной беда случилась дома. Меня насиловал мой старший брат. У нас разные отцы. Про меня брат тогда очень много врал — рассказывал маме, как я в школе себя плохо веду, как порчу вещи, которые она нам покупает, подставлял с кражей денег… А когда мы оставались дома одни и он меня насиловал, он всегда говорил: «Даже если ты маме скажешь, она тебе не поверит». Я маме рассказала через несколько лет, когда она обнаружила, что я уже не девственница в свои 15. В ответ услышала, что я сама виновата и вообще лучше никому об этом не говорить… Я и не говорю.»

«Помню мне было лет 9. Играли во дворе с подругами, они меня до этого звали «Аделина, Аделина!». А когда пришло время идти домой, открываю дверь кодовую, а там стоит мужчина и онанирует. И говорит так с возбуждением «Аделина». Я быстро забежала домой, квартира была на 1 этаже. А ведь могло случиться что угодно, потому что дома я была одна.»

«Когда училась в классе во 2-м (было 8 лет), в закрывающийся лифт забежал парень (хотя всегда нас учили заходить в подъезд и лифт одним). Но тут он проскочил в закрывающуюся дверь, сначала что-то бормотал о каком-то друге, живущем здесь, а я знала всех соседей и никакого «Вани» на этих этажах не проживало. В общем, он присел, прикоснулся к коленкам и попросил «Раздвинь ножки». Такой леденящий ужас я испытала! Стояла как вкопанная, боясь произнести слово. Когда лифт открылся на моем этаже, я вышла, но очень боялась, что он пойдёт за мной или за шкирку вернёт обратно. Родителям ничего не сказала, боялась»

«Мне было 7 лет, в подъезд зашёл за мной молодой наркоман, пытался раздеть — укусила за палец, он был явно не в себе, отпустил и убежал выше. До сих пор помню этот леденящий страх и то, что не могла закричать, просто от ужаса как немая была….оказалось, он жил на чердаке нашего подъезда! Родителям срочно рассказала, его поймали даже, но отпустили ввиду отсутствия состава преступления ….. Через пару недель он в соседнем городке довел дело до конца»

«Ехали в поезде (купе), мне было года 4. В соседнем купе ехал пожилой мужчина. Он периодически заходил к нам в купе, общался, со мной играл. Потом каким-то образом забрал у меня куколку и унёс в своё купе. Позвал меня к себе, спрятал куколку себе в штаны и сказал, чтобы я достала сама. Я побежала к папе, чтобы достал он. Всем думаю понятно, что было с дедушкой…Услышал один военный с вагона и дедуле досталось по полной.»

«Мои родители построили дачу, нашим соседом стал милый дедушка лет 60, скульптор. С момента нашего знакомства он кидал на меня горячие похотливые взгляды, приглашал к себе в мастерскую «показать скульптуры». Мне было 14-15 лет. Мне жутко все это не нравилось, но моя мама говорила, что он прекрасный человек, и я должна быть с ним вежливой. Мои родители дали этому соседу ключи от нашего дома, и он всегда в любое время мог к нам заходить, чем он и пользовался. Я дома часто тренировалась (танцевала), а он втихоря приходил и подглядывал, говорил всякие пошлости, но я молчала. В один день он так обнаглел, что подошёл ко мне с недвусмысленные предложением: сказал, что хорошо заплатит. Я ответила » нет». Сил моих терпеть это больше не было и я пожаловалась родителям, на что они от меня отмахнулись… Вот и все. Он же такой прекрасный человек. До сих пор не понимаю, как и папа и мама могли себя так повести, а если б он не остановился в своей мастерской?! Дорогие родители, слушайте своих детей!»

«В первом классе у нас был странный физрук. Он нас заставлял подниматься по канату. А сам тем временем типа поддерживал, помогал. А на самом деле щупал …. меня это бесило. Но я не понимала, зачем он так делает. В моем понимании учитель это было святое. И бабушке я потом сказала, что он такие вещи делал. Она в шоке была. Поругала. Советское время. У детей особого права голоса не было. Мы не смели про взрослых плохое сказать.»

«Это случилось в соседнем доме, старшая девочка 11 лет забрала 5 летнюю сестру из садика. Они дошли до подъезда в 16.45, мама приходила с работы в 17.00. Мелкая попросилась подождать маму на улице, старшая пошла домой. Когда мама подошла к подъезду, мелкой уже не было. Искали два дня все кто мог, нашли на крыше их дома… Убили, изнасиловали.»

«В году 1987 я часто приходила домой задолго до мамы, ключа не было. В один из таких вечеров ко мне обратилась соседка, что жила этажом ниже со своим мужем лет 50. Спросила, чего я тут сижу, я ей отвечаю, что жду маму. Она мне предложила зайти к ней по-соседски, переждать время, мол, накормит, телевизор включит. Я согласилась — ведь соседка. После того, как она меня накормила супом, предложила мне переночевать у них, а так как у них не было свободных кроватей, положила меня к своему мужу. Я отодвинулась подальше, чтобы не тревожить спящего, а он пододвигается ближе и тычет в меня своим …. Я поняла, что что-то тут нечисто и сказала женщине, что мама скорее всего уже пришла, и мне пора идти. Про этот случай я ни кому ПОЧЕМУ-ТО не сказала. С той женщиной встречалась, здоровалась и пробегала мимо. Мне было 8 лет.»

«Лето, деревня, заготовка сена и дров на зиму. Все родственники мобилизованы. Детей кругом полно, родственников близких и не очень тоже. И тут ко мне подходит дядя, типа, заскучала, пошли сирень покажу (на тот момент мои любимые цветы), но я знала уже к 4 годам, что в конце августа она не цветёт, и не захотела идти. Тогда дядя говорит, что это поздний сорт, и он видел, как она цветёт. В сортах я не была сильной, и пошла. Ушли в посадку. Сирени не было. Дядя лёг, снял штаны и сказал, чтобы я села сверху. Я заревела громко, он испугался и вернул меня обратно. Дома уже заметили мою пропажу, по возвращению с подозрением посмотрели на дядю, спросило меня, где были, что делали? А я в ответ: сирень искали…»

«Это было 1 сентября 1985г., я была совсем малышкой, мне было шесть лет. Первый раз в первый класс! Возвращалась домой из школы одна. В подъезд зашел за мной взрослый дяденька. Остановился ждать лифт, что-то спросил меня, зашел в лифт со мной и нажал 9 этаж. Мы жили на 5-м. Он расстегнул ширинку штанов и достал свой половой орган. Попросил потрогать…Слава Богу, он не тронул меня. Лифт доехал до 9 этажа и мне удалось выбежать. Как я полетела до 5-го, не помню. Позвонила бабушке, она приехала, вызвали милицию. Мы катались на патрульной машине по району, но никого не нашли. Прошло более тридцати лет, но как сейчас я помню его лицо. На протяжении очень долгих лет я не могла засыпать по ночам. Постоянно приходил его образ. Сейчас у меня 2 дочки. 6 лет и 9 месяцев. И я действительно очень боюсь за них.»

«У меня в 5 классе одноклассницу заманил мужик в квартиру. Она гуляла с девочкой младшего возраста, она его знала, он снимал соседнюю квартиру. Она и сказала моей однокласснице мол не бойся, пойдем. Они пошли. Их неделю искали. Он их отпустил, но насиловал все это время всеми способами и предметами. У моей одноклассницы от инфаркта умер отец, который случился после новости, что делали с дочкой… Следом из жизни ушла бабушка, не смогла пережить. Девочка и так жила без мамы, осталась только сестра, которая забрала ее к себе. Мужика отпустили под подписку и он сбежал.»

«Меня, школьницу начальных классов, несколько раз в неделю встречал старый сосед на лестничной клетке, расспрашивал хорошие ли оценки я принесла, хвалил меня, обнимал и настойчиво двигал мои маленькие ручки в свою паховую зону. Я вежливо прощалась с ним и бежала скорее в свою квартиру. Удивительно, что он не следовал за мной и дальше, потому что прекрасно знал, что дома родителей нет. Я молчала, никому не говорила. Я понимала что происходит то, что мне неприятно. Но то, что он чертов педофил я поняла уже когда подросла. Маме сказала уже будучи подростком, продолжая жить рядом с этим старым ублюдком дверь в дверь.»

«Я не хотела рассказывать, чтоб не волновать. Мне в процессе борьбы этот гад порвал мочку уха, моя серьга зацепилась за что-то у него на одежде. Мой крик и звуки борьбы услышал мужчина с какого то этажа, разжал двери лифта…. Вот так и помог. Я ухо скрывала волосами, благо длина позволяла. Но вот соседка, которой тот мужчина рассказал, сказала маме. Пришлось рассказать….»

«Мне было 7. Я попросила у бабушки деньги на воздушные шарики и бежала за ними через парк. Ко мне подошел мужчина, сказал, что будет организовывать празник в школе к 1му сентября и просил показать ему речку. Обещал за это мне помочь выиграть. Я была ответсвенным ребенком и согласилась. У парня была растегнута ширинка и он был без трусов. Когда вел меня в парке к нам подошла женщина и спросила, знаю ли я дядю, я сказала, что знаю. Потому что он представился. Он отвел меня на речку к забору и начал онанировать. Я со страхом искала помощи, но убежать боялась. Напротив, через реку люди отдыхали на берегу и я очень хотела, что бы меня спасли. Они они ничего не делали. Когда парень поросил снять трусы и завизжала и побежала, он бежал за мной. Но на встречу шли люди и он отстал. Я никому о случившемся не рассказала. На следующий день на речке нашли труп голой девочки. Я боялась милиции, поэтому молчала»

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Семейный психолог Наталья Панфилова: «Родителям нужно как „Отче наш“ твердить ребенку: „Чтобы ни случилось, я тебя всегда защищу, обидчиков прогоню, а врагов накажу“.

— Наталья Александровна, есть ли общие правила — как эффективно разговаривать с детьми на такую сложную и страшную тему?

— Для начала надо понять, что ребенку угрожает много опасностей, если он оказался вне поля зрения родителей, бабушек, учителей и пр. В первую очередь, его надо приучать к тому, что, если подошел незнакомый человек, то общаться с ним можно только в присутствии родителей. Идти куда-либо с чужим человеком запрещено категорически. Неважно — к маме, которая ждет за углом, за конфетой, к котенку. Запрещено — и точка.

— Нужно ли подробно рассказывать о том, чем именно может обернуться встреча с плохим человеком?

— Дело в том, что маленькому ребенку непонятно, кто такой педофил или садист. А если ему в красках об этом рассказать, то он будет плохо спать по ночам, ему везде будут мерещиться ужасы. Чем меньше ребенок, чем четче должна инструкция. К примеру: если ты мне сразу скажешь, что к тебе подходил кто-то посторонний, то я тебя похвалю и куплю, скажем, мороженое. Нужно, чтобы ребенок почувствовал одобрение. И наоборот: если ты об этом не скажешь, а я это увижу, придется тебя наказать. Важно, чтобы у ребенка сформировалось на этом уровне представление, за что его будут ругать, а за что накажут.

— А как быть с более старшими детьми?

— Про педофилов, насильников и убийц можно рассказывать уже подросткам, лет в 11-13, не раньше. В этом возрасте, когда идет гормональная перестройка, обязательно нужно переходить на другую степень откровенности. У ребенка уже сформированы понятия о добре и зле. Надо поддерживать контакт, чтобы он понимал, что его защитят, в случае чего.

— Распространенная ситуация: родители рисуют образ нехорошего дяди, а когда к ребенку подходит такой дядя с конфетой, ребенок не видит в нем плохого человека. Как с этим быть?

— Да, это бывает очень часто и вполне объяснимо. У насильников задача заманить ребенка. Поэтому они на себя надевают любую личину. Здесь не надо говорить, что есть плохие дяди и тети. Нужно отсекать все контакты с посторонними людьми. Если мамы или папы рядом нет, то разговаривать вообще не надо.

— Есть такая категория родителей, которые предпочитают сильно напугать ребенка, чтобы у него и в мыслях не было уйти куда-то с чужим. Сказать, что выколют глаза и прочее с том же духе. Это перебор? Или работает?

— Я категорически против таких придумок и сказок, они формируют непонятно какие причинно-следственные связи в голове у ребенка. И самое главное, что реально это ни от чего не предостерегает. Инструкция одна: если подошел незнакомый человек, надо срочно искать глазами маму или папу.

— А если их нет рядом?

— Значит искать любого знакомого взрослого человека. В крайнем случае нужно искать полицейского. Но вообще маленький ребенок дошкольного и младшего школьного возраста сейчас не должен оказываться в ситуации, когда за ним нет присмотра. Это тоже очень важный аспект. У ребенка должно быть четкое представление, что он под защитой. Не надо ужасов. Это приведет к неврозу. Ребенок не должен бояться незнакомых людей. Но он должен быть с ними осторожен. Сейчас такие же времена, как и раньше. Хоть и говорят, что во времена нашего детства было спокойнее, это не так. Но на самом деле количество людей с отклонениями фиксировано. Тяжелые личностные расстройства — это всегда определенный процент от общества.

— Очень многие подростки, подвергшиеся насилию, боятся сказать об этом родителям. Как выстроить отношения, чтобы дети открылись маме или папе?

— Родителям нужно думать. Перед ними — очень хрупкое существо. Психика хрупкая даже у подростка. Они хотят казаться взрослыми, надувают щеки, но чуть что случится — они хотят, чтобы родители их защитили. Недоверие и страх идут из раннего детства. К примеру, ребенок приходит грязный, рваный, а родители, вместо того, чтобы спросить, что случилось и согреть его, продрогшего, начинают ругать. „Зачем ты полез в эту лужу?“ Правильно было бы сказать: „Боже, ты совсем холодный! Давай я тебя согрею, разотру, чаем напою“. А потом уже интересоваться деталями произошедшего. Родители свои собственные страхи сразу перекидывают на ребенка. Синие губы, мокрый насквозь — сразу ассоциации с воспалением легких, больницей, прочие ужасы. И мама начинает накидываться с обвинениями. А ребенок думает: „Если я скажу, что сейчас произошло, мама начнет плакать, бабушка падать в обморок“. И замыкаются. Родителям нужно как „Отче наш“ твердить ребенку: „Чтобы ни случилось, я тебя всегда защищу, обидчиков прогоню, а врагов накажу“. Чтобы ребенок в это верил. Чтобы он понимал, что родитель может побурчать, даже наказать. Но если что-то случится, он реально защитит.

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